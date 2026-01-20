Forbidden Fruit, anticipazioni 21 gennaio: Zeynep offesa da Zerrin, annuncia la sua decisione

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la serie in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5. Nell'episodio di mercoledì 21 gennaio Zeynep prenderà una decisione molto importante, stanca delle continue interferenze della famiglia nella sua vita privata e professionale. Zerrin infatti, la sorella di Alihan, le ha fatto una richiesta che l'ha profondamente offesa.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Sevda, d'accordo con Ender, sta provando a sedurre Halit per distruggere il suo matrimonio con Yildiz. Matrimonio che in realtà è già in bilico da tempo, dato che dopo l'incidente di Erim, Halit ha accusato Yildiz di esserne responsabile e le ha annunciato di volere il divorzio. La bionda però è determinata a impedirlo: non vuole di certo rinunciare alla sua vita agiata, perciò sta tentando tutto il possibile per riconquistare l'uomo. Intanto Yigit e Sahika si sono alleati contro Ender, mentre la visita di Zerrin ad Alihan e Zeynep si è conclusa in modo spiacevole.

Anticipazioni 21 gennaio: Zeynep offesa da Zerrin, annuncia la sua decisione ad Alihan

Forbidden Fruit

Zehra e Caner escono per una cena romantica, convinti di essere lontani da occhi indiscreti: invece vengono sorpresi da Hakan, il quale promette di mantenere il loro segreto.

Intanto, Alihan scopre cosa è successo tra Zeynep e Zerrin. Sua sorella infatti, ha chiesto a Zeynep di restituirle la spilla che le aveva dato il giorno del matrimonio: Zeynep pensava di poter tenere l'oggetto, che si trattasse di un regalo, e non si aspettava di sentirsela richiedere indietro. Alihan non prenderà bene questa notizia e avrà così un'accesa discussione con sua sorella, in cui si dimostrerà molto risentito per l'offesa arrecata alla moglie.

Poco dopo, Zeynep comunicherà di aver preso una decisione: dirà prima a Zerrin e poi a Alihan, di voler lasciare il lavoro in azienda. La ragazza infatti, vuole fare in modo che la vita privata e il lavoro non interferiscano più tra di loro.