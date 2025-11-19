Forbidden Fruit, anticipazioni 20 novembre: Ender viene derubata, ma dietro c'è Yildiz

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit che, a partire da questa settimana, andrà in onda anche al sabato.

Ancora intrighi e amori, al centro della serie. Nell' episodio di giovedì 20 novembre Ender subirà il furto del suo telefono e, quando lo scoprirà, Yildiz si sentirà particolarmente tranquilla. Ma che c'entra la bionda? Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan ha lasciato casa. Dopo aver bevuto troppo per dimenticare l'ennesimo ostacolo tra lui e Zeynep, l'imprenditore è stato riaccompagnato dall'amico Hakan; il mattino dopo però, Alihan ed Ender hanno litigato pesantemente, tanto che Alihan se n'è andato.

Intanto Yildiz ha chiesto aiuto a Dundar per liberarsi di Ender: la sua nemica di sempre infatti, sta cercando di ricattarla per far credere a Zeynep che, contrariamente a quanto pensa, il matrimonio tra lei e Alihan era tutt'altro che di facciata. E naturalmente, la bionda non ne vuole sapere.

Anticipazioni 20 novembre: Ender viene derubata, ma dietro c'è Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

Ender non è una persona che molla facilmente. Per questo motivo, non ha certo rinunciato alle pressioni su Yildiz: la donna vuole ancora che la ragazza parli con Zeynep, insinuando che ciò che dovrà rivelarle non è affatto una bugia e lasciando intendere che tra lei e Alihan sia davvero accaduto qualcosa.

Dal canto suo, Yildiz non ha affatto intenzione di cedere perciò, in attesa di una soluzione, prova a temporeggiare il più possibile. Nel frattempo, Ender viene derubata e il suo cellulare finisce nelle mani di Dundar: sapere che ce l'ha Dundar, tranquillizza Yildiz. Ora che la bionda può contare su di lui, inizia a sentirsi al sicuro.

Ender però non rimane certo a guardare: non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo prezioso telefono, perciò, decisa a recuperarlo, incarica Caner di chiamare a raccolta i suoi contatti.