Forbidden Fruit, anticipazioni 20 marzo: Lila e Yigit si sposano in segreto

Un matrimonio in segreto e Halit che compie un gesto inaspettato nei confronti di Yildiz: nell' episodio di venerdì 20 marzo di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle 14.10 infatti, Yigit e Lila si sposeranno in segreto, ma le cose non andranno come spera la ragazza. Nel frattempo infatti, Sahika continua a manipolare tutti. Ender invece, fa di tutto per riavvicinare Halit e Yildiz e riesce a far compiere all'imprenditore un gesto generoso. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Locandina di Forbidden Fruit

Ender cerca di riavvicinare Yildiz e Halit: fa rubare il loro accordo di divorzio per rallentare la separazione e prova a convincere Yildiz che Halit sia un buon padre. Nel frattempo, Zehra diventa popolare e lancia un canale online con l'aiuto del manager Akin, ma Halit non approva.

Ender e Yildiz continuano segretamente a collaborare contro Sahika, aiutandosi con i figli di Halit per fargli riscoprire il valore della famiglia e allontanarlo da lei. Caner ruba un fascicolo per ostacolare le indagini che potrebbero danneggiare Yildiz, mentre prosegue la ricerca del complice di Sahika. Intanto, Sahika manipola Halit facendo leva sulla sua solitudine per riconquistarlo.

Anticipazioni 2o marzo: Lila e Yigit si sposano in segreto

Forbidden Fruit

Akin inganna Zehra facendole credere di avere tantissimi follower sul suo canale online, nel tentativo di spingerla a pubblicare più video insieme a Yildiz. Nel frattempo Ender, con l'aiuto di Caner e Asuman, fa di tutto per riavvicinare Yildiz a Halit. Per riuscire nel suo obiettivo, la donna orchestra un abile piano e riesce ad ottenere un gesto sorprendente da parte di Halit: l'uomo infatti, in un momento di generosità, restituisce a Yildiz tutti i suoi gioielli.

Intanto, Lila e Yigit si sposano in gran segreto, ma la mattina successiva lui la abbandona con freddezza e crudeltà, obbedendo Sahika che, da dietro le quinte, continua a dargli ordini.