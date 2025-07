Forbidden Fruit, anticipazioni 18 luglio: Yildiz si dichiara ad Halit

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit. Mentre Zeynep continua a frequentare Alihan, Yildiz corre ai ripari quando si accorge che Halit non sta cadendo ai suoi piedi come previsto.

Vediamo più nel dettaglio cosa vedremo nell' episodio di venerdì 18 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender è decisa a farla pagare a Yildiz, colpevole di aver causato indirettamente il divorzio della coppia. Dopo che l'imprenditore ha parlato con la ragazza infatti, Halit ha fatto seguire la moglie e ha scoperto la sua relazione extraconiugale, costringendola poi a firmare le carte per il divorzio e lasciandola in rovina.

Ora ha scoperto che Yildiz voleva sposarsi a tutti i costi con un uomo ricco e che Zeynep sta frequentando Alihan: per la donna non ci sono dubbi, le due sorelle puntano solo ai soldi.

Anticipazioni 18 luglio: Yildiz si dichiara ad Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz ha cercato di far ingelosire Halit, ma l'uomo non ha abboccato: deluso dal comportamento della bionda, l'uomo ha preferito accettare l'invito di un'attraente imprenditrice, Azra. Quando sia Yildiz che Ender lo vengono a sapere, entrambe vanno nel panico ed entrambe pensano a un modo per allontanare la rivale.

Nel frattempo la frequentazione tra Alihan e Zeynep va avanti. Alihan non si lascia convincere a lasciarla, nonostante ora sia sotto il fuoco incrociato di ben tre persone: Ender, la sorella Zerrin e Lal, ancora innamorata di lui. Anzi, quasi a rendere ufficiale la relazione, Alihan e Zeyenp organizzano un incontro con Yildiz. Purtroppo però, durante l'incontro l'ex fidanzata non vuole rassegnarsi all'idea che la storia sia finita. Ubriaca e arrabbiata, Lal si presenta a casa di Alihan e gli fa una scenata di gelosia.

Intanto Ender si mette alla ricerca di foto compromettenti di Azra, nella speranza di trovare qualcosa che la metta in cattiva luce agli occhi di Halit. Yildiz invece, anche lei nel tentativo di non farsi scappare l'imprenditore e il suo patrimonio, ricorrerà all'arma più potente che possiede: dichiararsi ad Halit. La bionda apre il suo cuore ad Halit, al quale si dichiara senza troppi giri di parole. La risposta però, la lascia spiazzata.