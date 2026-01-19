Forbidden Fruit, anticipazioni 20 gennaio: Sevda corteggia Halit, Yigit e Shaika si alleano contro Ender

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la serie in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5. Nell'episodio di martedì 20 gennaio Yildiz si accorgerà che deve fronteggiare una nuova rivale e, ancora una volta, dietro c'è Ender. A sua volta però, anche Ender dovrà guardarsi alle spalle, dato che due persone si stanno accordando per farla crollare. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz si è scusata con Zeynep dopo il litigio con Alihan, spiegandole le ragioni del suo comportamento. Nel frattempo Sahika ha fatto visita al fratello Kaya in azienda, ma la sua era solo una scusa: in realtà solo avvicinare Yigit. La donna infatti, gli ha lasciato una lettera per fissare un incontro segreto, rivelando di avere secondi fini e di essere pronta a nuove macchinazioni.

Anticipazioni 20 gennaio: Sevda corteggia Halit, Yigit e Shaika si alleano contro Ender

Locandina di Forbidden Fruit

Sevda si era accordata con Ender e le due avevano stretto un patto: Sevda avrebbe corteggiato Halit, portandolo alla fine del matrimonio con Yildiz, che già è in forte crisi.

Perciò Sevda continua a sedurre Halit, tenendo fede all'accordo con Ender, mentre Yildiz dovrà fronteggiare una nuova minaccia pur di salvare il suo matrimonio. Dopo l'incidente di Erim infatti, quando Mustafa ha sparato per errore al ragazzino, il rapporto tra Yildiz e Halit si è incrinato in maniera irreversibile: l'uomo non solo ha dato alla bionda la colpa di quanto accaduto, ma le ha anche annunciato di voler divorziare. Naturalmente Yildiz non ha alcuna intenzione di separarsi dal marito, considerando il tenore di vita che conduce in casa Argun e sta tentando il tutto per tutto per evitare la separazione. Nel frattempo, Yigit e Shaika si incontrano e decidono di unire le forze contro Ender. Intanto Zerrin fa visita ad Alihan e Zeynep: l'incontro si rivelerà tutt'altro che piacevole per Zeynep.