Forbidden Fruit, anticipazioni 20 ottobre: Irem non si lascia manipolare da Ender, Emir ancora nei guai

Nuova settimana per Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5. L'appuntamento è alle 14.20, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dopo la striscia quotidiana del Grande Fratello.

Nell' episodio di lunedì 20 ottobre Ender si accorgerà che manipolare Irem non è affatto semplice come immaginava: al contrario, la ragazza si rivelerà un osso duro. Nel frattempo continuano i problemi di Emir, minacciato dagli strozzini.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender non vuole che si celebri il matrimonio di Kemal e Zehra, perciò sta facendo di tutto per impediarlo. Per questo motivo, prima ha provato a ricattare Kemal ricordandogli il loro vecchio accordo, poi ha provato a tessere una nuova tela coinvolgendo Alihan. Ha chiesto a suo marito di organizzare una cena con Hakan, immaginando che avrebbe portato Irem e pensando, a quel punto, di poterla tirare dentro le sue macchinazioni.

Nel frattempo invece, Halit ha molta fretta di vedere la figlia convolare a nozze: così, mentre Kemal cerca di prendere tempo con la scusa di organizzare l'evento con l'attenzione che merita, l'imprenditore freme per sapere Zehra sposata il prima possibile.

Anticipazioni 20 ottobre: Irem non si lascia manipolare da Ender, Emir ancora nei guai

Locandina di Forbidden Fruit

Ender prosegue indisturbata il suo piano di vendetta: pensava di poter manipolare Erim, ma presto si rende conto che la ragazza non è affatto ingenua come sembrava. Anzi, Irem si rivela più astuta del previsto e, come se non bastasse, non ha alcuna remora ad affrontarla.

Intanto proseguono i guai per Emir: a causa di alcuni debiti non pagati infatti, è inseguito da strozzini che lo hanno già minacciato. Il ragazzo deve trovare subito i soldi che deve al suo creditore, o le conseguenze saranno molto serie. Caner prova perciò ad aiutarlo, ma la situazione rischia di degenerare. Per fortuna, quando meno se lo spettavano, qualcuno interviene...