Forbidden Fruit, anticipazioni 17 ottobre: Ender vuole sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra

Nuovo appuntamento domani alle 14.20 con la dizi turca Forbidden Fruit, tra intrighi, vendette e un matrimonio che si avvicina. Nell' episodio di venerdì 17 ottobre infatti, Ender farà di tutto per impedire che Kemal e Kehra si sposino: prima la donna proverà a ricattare il futuro sposo, poi proverà a tessere una nuova tela convincendo Alihan ad organizzare una cena con Hakan, contando anche sulla presenza di Irem.

Negli ultimi episodi

Forbidden Fruit

Stufa del comportamento di Alihan, Ender si è trasferita da suo fratello Caner. La separazione è durata poco: davanti agli occhi di un'allibita Zeynep infatti, Alihan ha chiesto a sua moglie di tornare a casa.

Nel frattempo, Erim subisce le minacce di uno strozzino con cui ha contratto un debito che, giorno dopo giorno, continua a crescere. Intanto, le nozze di Kemal e Zehra sono sempre più vicine: e di certo, Yildiz non è l'unica persona a vederle di buon occhio.

Anticipazioni 17 ottobre: Ender vuole sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra

Locandina di Forbidden Fruit

Ender non riesce a rassegnarsi al matrimonio tra Kemal e Zehra. Temendo di perdere il controllo della situazione, decide di ricordare a Kemal il vecchio segreto che li lega, nella speranza di fargli cambiare idea e mettere fine alle nozze. Tuttavia, rendendosi conto che le sue parole potrebbero non bastare, Ender elabora un nuovo piano: sabotare il matrimonio e mettere in difficoltà sia Zehra che Halit. Per raggiungere il suo scopo, convince Alihan a organizzare una cena con Hakan, sapendo che quest'ultimo porterà con sé Irem. Ender conta sul fatto che questo incontro, all'apparenza assolutamente innocuo, possa in realtà aiutarla ad architettare una nuova manipolazione.

Nel frattempo, Zeynep si trova a casa della cugina, ignara dei nuovi intrighi che si stanno consumando alle sue spalle. La serenità della ragazza viene però turbata da una visita inaspettata, destinata a cambiare gli equilibri tra i protagonisti e a rimettere in discussione molti rapporti.