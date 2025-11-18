Forbidden Fruit, anticipazioni 19 novembre: Yildiz chiede aiuto a Dundar, Alihan se ne va da casa

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di mercoledì 19 novembre Yildiz chiederà aiuto a una persona per liberarsi dal ricatto di Ender. Alihan invece, nonostante non abbia ottenuto il divorzio, lascerà casa dopo un litigio con Ender.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

All'ultimo momento, Ender non ha concesso il divorzio ad Alihan: il ragazzo è disperato, proprio ora che Zeynep sembrava disposta a dargli una seconda possibilità.

Ender però, non si è limitata a questo: ha infatti provato a ricattare Yildiz, perché vuole che la bionda provi a dissuadere la sorella dal frequentare Alihan. Ender vuole far credere che tra lei e Alihan il matrimonio non fosse solo di facciata, ma Yildiz non ha alcuna intenzione di aiutarla.

Anticipazioni 19 novembre: Yildiz chiede aiuto a Dundar, Alihan se ne va da casa

Locandina di Forbidden Fruit

Deludendola di nuovo, Alihan pensa di aver perso di nuovo Zeynep. Così il ragazzo ha chiamato Hakan che, quando l'ha raggiunto, l'ha trovato davvero depresso. Durante la serata poi, per alleviare il suo dolore, Alihan inizierà a bere tantissimo, al punto che sarà Hakan ad accompagnarlo a casa.

Una volta dentro, i due troveranno Ender ad accoglierli. Vedendo in quali condizioni si trovi il marito, la donna penserà a un nuovo piano. Il mattino seguente, i due avranno una dura discussione: alla fine Alihan deciderà di andarsene.

Nel frattempo Yildiz sta cercando un modo per non cedere al ricatto. La ragazza vuole rendere Ender inoffensiva, perciò si rivolgerà a una persona amica, e che ha molto a cuore Zeynep: Dundar. Innamorato di Zeynep ma non ricambiato, Dundar appoggerà Yildiz senza tirarsi indietro.