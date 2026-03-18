Forbidden Fruit, anticipazioni 19 marzo: Ender vuole riavvicinare Yildiz e Halit

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio della rete. Negli episodi di giovedì 19 marzo, in onda al pomeriggio e in prima serata, troveremo Ender alla prese con il tentativo di mantenere la calma in casa Argun. Di più: la donna proverà anche a riavvicinare Yildiz e Halit.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni puntata pomeridiana: lo scandalo di Yildiz sconvolge la famiglia

Forbidden Fruit

Yildiz ha accompagnato Zehra nel programma televisivo, ma lì è scoppiato uo scandalo mediatico che coinvolge la bionda. La situazione a casa Argun si agita: così, mentre Ender cerca di mantenere il controllo, Sahika continua a seminare zizzania muovendo le sue pedine nell'ombra.

Anticipazioni puntata prima serata: Ender vuole riavvicinare Yildiz e Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Nel tentativo di riavvicinare Yildiz e Halit, Ender propone a Emir e Caner di sottrarre il loro accordo di divorzio con l'obiettivo di rallentare la causa. Intanto, si muove anche su un altro fronte: cerca infatti di convincere Yildiz che Halit abbia dei lati positivi e sia un buon padre.

Nel frattempo, Zehra, travolta dalla nuova popolarità, decide di inaugurare un canale online sotto la guida di Akin, il suo manager. Ancora una volta però, Halit stronca l'iniziativa della figlia. Intanto, Ender e Yildiz portano avanti la loro alleanza segreta per distruggere Sahika. Ad autarle, i figli di Halit (Zehra, Lila e Erim)che portano il padre a pranzo insieme al piccolo Halit Can: lo scopo è riaccendere il senso di famiglia di Halit e isolare Sahika.

Più tardi, Caner sottrae un importante fascicolo dallo studio di Kaya per guadagnare tempo e rallentare le indagini che potrebbero compromettere Yildiz. Parallelamente, prosegue la caccia a Fehmi Sari, il misterioso complice di Sahika nell'attentato a Ender. Ma Sahika non rimane ferma; continua a manipolare Halit, cercando di intenerirlo: la donna gli ripete di essere sola e vulnerabile, allo scopo di riaccogliere Kaya in casa: