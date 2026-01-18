Forbidden Fruit, anticipazioni 19 gennaio: Yildiz si scusa con Zeynep, Sahika incontra Yigit in segreto

Nuova settimana al via per Forbidden Fruit, la cui seconda stagione è ormai agli sgoccioli: proprio nel corso dei prossimi episodi infatti, Yildiz riceverà una notizia che per lei sarà molto difficile da accettare.

Ma in attesa di vedere di cosa si tratta, nella serie ha fatto il suo ingresso Sahika, sorella di Kaya che promette già di diventare nemica giurata di Ender, e che potrebbe sapere più di quanto Ender pensi...

Scopriamo dunque cosa accadrà nell' episodio di lunedì 9 gennaio, in onda su Canale 5 alle 14.10.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Nel tentativo di riavvicinarsi ad Halit, Yildiz ha provato tutte le vie possibili. La bionda è ricorsa persino a chiedere aiuto a un veggente, dopo che tutti i suoi tentativi erano già andati a vuoto.

Decisa però a non darsi per vinta e a superare la crisi, Yildiz ha deciso di partecipare a un evento in cui era certa di trovare Halit. Quando è arrivata in compagnia di Zeynep e Alihan, Halit non ha reagito affatto bene, tanto che quando Alihan ha scoperto che Yildiz non aveva l'invito per partecipare, ha finito per litigare con Zeynep.

Anticipazioni 19 gennaio: Yildiz si scusa con Zeynep, Sahika incontra Yigit in segreto

Forbidden Fruit

Dopo che la sorella ha litigato con Alihan a causa sua, Yildiz incontra Zeynep per scusarsi di quanto accaduto la sera prima, raccontandole anche cosa sta succedendo e i motivi del suo comportamento. Intanto, in azienda, Sahika va a trovare suo fratello Kaya per un saluto: si tratta però solo di una scusa, perché la donna è in realtà interessata Yigit. Il vero scopo della sua visita infatti, è attirare l'attenzione di Yigit.

Il ragazzo troverà una lettera lasciatagli proprio da Shaika, che lo invita a incontrarsi in segreto fuori dal lavoro. Cosa vorrà da lui? È chiaro che Sahika è un personaggio da tenere d'occhio, pronta a tessere nuove trame nella serie.