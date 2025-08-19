Forbidden Fruit, anticipazioni 20 agosto: Yildiz scopre che il suo ex marito Kemal è il nuovo autista di Erim

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di mercoledì 20 agosto Yildiz scoprirà la nuova mossa di Ender per separarla da Halit: Kemal assunto come nuovo autista di famiglia.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit ha scoperto le spese di Yildiz e le ha ordinato di smetterla; intanto la moglie aveva già cercato di chiudere l'accordo con Yesim, a cui fingeva di effettuare i pagamenti per poi, in realtà, sottrarre soldi ad Halit e destinarli ai ricatti di Sengul.

La situazione è già abbastanza critica, ma la bionda non sa che sta per ricevere un'amara sorpresa: Kemal, il suo ex marito, è il nuovo autista di Ender, che l'ha assunto per Erim. La donna infatti, non ha mai rinunciato al desiderio di vendicarsi contro la bionda che, a suo dire, è stata la responsabile della fine del matrimonio con Halit.

Anticipazioni 20 agosto: Yildiz scopre che il suo ex marito Kemal è il nuovo autista di Erim

Locandina di Forbidden Fruit

Kemal è pronto a prendere il suo posto come autista nella famiglia di Halit: con la complicità del fratello infatti, Ender è riuscita a licenziare il vecchio autista e assumere Kemal. Il ragazzo inizia così il suo periodo di prova, ma lui e Yildiz non si incontrano subito.

Quando la bionda lo vede, ne rimane scioccata. Yildiz prova allora a convincere Halit a licenziarlo, ma Erim rifiuta: del resto, Kemal è stato ufficialmente preso proprio per essere l'autista del ragazzino.

A poco servono dunque le lamentele e le insistenze di Yildz: senza sapere che Kemal è in realtà l'ex marito della moglie, l'imprenditore deciderà di concedergli un periodo di tempo per dimostrare la sua affidabilità. Ovviamente Yildiz è in ansia, terrorizzata all'idea che Halit possa scoprire tutto. Con questa mossa, Ender è riuscita davvero a mettere in difficoltà l'acerrima rivale.