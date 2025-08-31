Forbidden Fruit, anticipazioni 1º settembre: Zeynep scopre che Alihan sta con di Hira, Yildiz bacia Kemal

Puntata ricca di colpi di scena quella di Forbidden Fruit di lunedì 1º settembre. Hira presenta il suo nuovo fidanzato a Caner, Emir e Zeynep, ma quando la ragazza arriva al locale, i tre scoprono con grande imbarazzo che si tratta di una loro vecchia conoscenza: si tratta infatti di Alihan. Più tardi, arriverà un secondo colpo di scena, stavolta riguardante Yildiz.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di domani, in onda alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Emir è interessato a Lila, ma Zeynep e Caner cercano di convincerlo a lasciar perdere, convinti che tra loro non possa funzionare. Caner, intanto, approfitta della situazione per avvicinarsi a Zeynep, che sembra abbia chiuso con Alihan. Per distrarsi, Zeynep accetta l'invito di Hira a uscire: le due si uniscono a Emir e Caner e incontrano il ragazzo che aveva colpito l'attenzione di Hira. Nel frattempo, Kemal riesce a trovare a Yildiz un lavoro come hostess in un ristorante, ma la notizia fa infuriare Halit: la coppia litiga di nuovo e il loro matrimonio si incrina sempre di più. Ender, determinata a riconquistare Halit, si accorge che l'uomo sta iniziando a vacillare e decide di farlo ingelosire per accelerare i tempi.

Anticipazioni 1º settembre: Zeynep scopre che il fidanzato di Hira è Elihan, Yildiz bacia Kemal

Locandina di Forbidden Fruit

Halit torna finalmente a casa, ma l'atmosfera resta tutt'altro che serena: tra lui e Yıldız il clima è ancora freddo e distaccato.

Nel frattempo, Zeynep accetta l'invito di Caner ed Emir per una cena informale. I tre aspettano Hira, che ha promesso di presentare il suo nuovo fidanzato. Nessuno però si aspetta di vedere comparire Alihan: la sua presenza lascia tutti senza parole, e l'imbarazzo a tavola diventa immediatamente palpabile.

Ender, come sempre abile manipolatrice, non perde l'occasione di usare la tensione tra Halit e Yıldız a suo vantaggio. Convince Halit a donare una grossa somma di denaro alla moglie, ma solo per metterla alla prova e scoprire se sia interessata a lui per amore o per convenienza. Il piano, però, non funziona come previsto: Kemal scopre tutto e avverte Yıldız, che rifiuta i soldi e ribadisce di voler solo amore e rispetto, non denaro.

Più tardi, Kemal, incapace di sopportare la vicinanza quotidiana con Yıldız senza poterle esprimere i propri sentimenti, le confessa di voler lasciare il lavoro. Lei lo prega di restare e, in quel momento di sincerità, lui le dichiara il proprio amore. L'episodio si chiude con un bacio, segno che tra i due c'è ancora un legame forte e impossibile da ignorare.