Forbidden Fruit, anticipazioni 1° dicembre: Yildiz accusata da Lila e Zerrin di tradire Halit con Kemal

Inizia una nuova settimana per i protagonisti di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Nell' episodio di lunedì 1° dicembre, in onda alle 14.10, Yildiz proverà invano a mettere Halit contro Kemal con l'obiettivo di mandarlo via; allo stesso tempo però, dovrà stare molto attenta a Lila e Zerrin. E di nuovo, il motivo è lo stesso: Kemal.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi turca.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz si è accorta che la gelosia di Kemal nei suoi confronti sta diventando un'ossessione, così ha deciso di risolvere la cosa a modo suo. Ha chiesto a Dundar di pedinarlo, nella speranza di trovare qualche informazione per incastrarlo.

Nel frattempo però, Zehra ha iniziato a sospettare di Yildiz; così come Lila, che ha visto Yildiz e Kemal soli in camera della bionda, molto vicini. Temendo che potesse raccontare tutto al padre, Yildiz ha convinto Halit a mandare Lila a stare qualche giorno da Zerrin, la madre.

Anticipazioni 1° dicembre: Yildiz accusata da Lila e Zerrin di tradire Halit con Kemal

Forbidden Fruit

Dopo che Kemal le ha inviato un mazzo di fiori spacciandosi per Alper, il suo personal trainer, Yildiz è passata alle maniere forti. Ora ha in mano delle foto che mostrano Kemal insieme a Ender: quando le mostra ad Halit però, non riscuote il successo sperato. Con suo disappunto, l'imprenditore non ne rimane sconvolto come la bionda pensava.

Intanto, Lila non è stata in silenzio: lei e Zerrin infatti, tentano di mettere in guardia Halit riguardo un possibile tradimento da parte di Yildiz e, come se non bastasse, proprio con il marito dell'altra figlia, Zehra. Yildiz dunque, dovrà anche parare i colpi che le arrivano dalle due donne. Dundar infine, è geloso del rapporto tra Zeynep e Hakan, e si confida con Alihan. Quando Zeynep lo viene a sapere, rassicura il fidanzato e gli spiega che Hakan non è altro che un amico.