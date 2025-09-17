Forbidden Fruit, anticipazioni 18 settembre: Ender fa una proposta ad Alihan, Zerrin ha un malore

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di giovedì 18 settembre Yildiz cercherà a far riassumere Aysel per non essere più ricattata, mentre Ender vorrà farsi vedere insieme ad Alihan.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha chiesto aiuto a Kemal per salvare la faccia riguardo i gioielli di Halit, ma lui l'ha ricattata a sua volta: l'avrebbe aiutata solo se avesse passato una notte con lui. Nel frattempo, Ender ha scoperto che alcuni gioielli di Halit erano falsi e si è subito messa sulle tracce di Yildiz: chiedendo lumi al gioielliere Saffet, questo non le ha dato risposte chiare, aumentando i suoi dubbi.

Intanto, Alihan e Hakan hanno comprato azioni della società di Halit tramite società straniere, ma il diretto interessato ha iniziato a intuire che qualcosa che non va. Intanto Zeynep ha organizzato una cena romantica per Alihan, ma ha ignorato le sue chiamate insistenti.

Anticipazioni 18 settembre: Ender fa una proposta ad Alihan, Zerrin ha un malore

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz continua a manovrare le sue carte: chiede a Halit di far rivalutare i gioielli, sostenendo che le stime precedenti non siano affidabili, e approfitta della situazione per cercare di far reintegrare Aysel come domestica di casa. Ender invece pensa all'immagine pubblica e insiste con Alihan perché si facciano vedere insieme in pubblico come marito e moglie, chiamando persino i fotografi.

La tensione familiare però si riversa anche su Erim, che dopo aver sentito una lite tra il padre e Ender scappa di casa. Halit ed Ender, presi dal panico, arrivano a chiamare la polizia, ma il ragazzo trova rifugio da Kemal, che per lui è come un fratello maggiore; alla fine, Halit acconsente a lasciarlo passare la notte con lui.

Zeynep, pur cercando di mostrarsi forte, si sente sopraffatta dal peso del matrimonio imminente e trova conforto solo nell'affetto di Emir e Irem. Intanto Zerrin, stressata da tutte queste tensioni, viene colta da un malore che la porta in ospedale, aggiungendo un'ulteriore nota drammatica a una situazione già complicata.