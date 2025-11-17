Forbidden Fruit, anticipazioni 18 novembre: Alihan disperato, Ender ricatta Yildiz e non concede il divorzio

Procede a grandi passi verso il finale della seconda stagione, la dizi turca Forbidden Fruit. La soap infatti, in onda alle 14.10 dal lunedì al venerdì su Canale 5, si sta avvicinando a un epilogo che lascerà gli spettatori a bocca aperta.

Intanto, nell' episodio di martedì 18 novembre, troveremo Yildiz e Zeynep al centro delle trame di Ender che, all'improvviso, deciderà di non concedere il divorzio ad Alihan.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha conosciuto una persona: si tratta di Alper, l'istruttore della palestra frequentata dalla bionda. Tra i due è subito scattata un'intesa, tanto che hanno iniziato a sentirsi per messaggi.

Se la bionda è ora presa da Alper, Zeynep è tornata insieme ad Alihan; in procinto di divorziare da Ender dopo essersi riappacificato con Halit.

Anticipazioni 18 novembre: Alihan disperato, Ender ricatta Yildiz e non concede il divorzio

Locandina di Forbidden Fruit

In ufficio, Caner fa un nuovo incontro. Nel frattempo, Alihan e il suo avvocato aspettano l'arrivo di Ender per firmare le carte del divorzio: la donna però, contrariamente a quanto aveva detto, ci ripensa. Ender infatti, decide di tornare sui suoi passi e di non concedere il divorzio ad Alihan.

Più tardi Ender decide di ricattare Yildiz per liberarsi di Zeynep: da un lato vuole farla pagare a Yildiz per averla fatta passare come colpevole per il licenziamento di Emir; dall'altro vuole liberarsi di Zeynep, la cui presenza intralcia i suoi piani. Come se non bastasse poi, Zeynep è stata appena nominata co-presidente da Halit.

Forbidden Fruit

Alihan intanto è disperato: sa di aver deluso di nuovo Zeynep, sa che si tratta dell'ennesima promessa non mantenuta e che la ragazza si arrabbierà per l'ennesima mancanza. Così Alihan manda un messaggio ad Hakan che, a sua volta, si trova con Irem per discutere del loro futuro. Hakan raggiunge subito l'amico, e si accorge che la situazione è seria: Alihan infatti, sembra davvero molto depresso.