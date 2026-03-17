Forbidden Fruit, anticipazioni 18 marzo: Lila e Yigit continuano a frequentarsi, un nuovo scandalo per Yildiz

Nuovo appuntamento alle 14.10 su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni. Nell'episodio di mercoledì 18 marzo vedremo Lila e Yigit continuare ad avvicinarsi, anche se lui si tira indietro perché sa che la sua condizione economica non gli permetterebbe di portare avanti una relazione con la figlia di Halit. Intanto, Zehra freme per l'invito in tv e chiede un favore a Yildiz.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Sahika tiene in pugno Yigit: gli ha detto di corteggiare Lila, per poi tirarsi indietro quando la ragazza avrebbe iniziato ad interessarsi a lui: secondo Sahika, per quello che gli ha raccontato, questo comportamento avrebbe accresciuto l'interesse della ragazza. Invece, al contrario, Lila era solo rimasta molto male. Nonostante venga manipolato da Sahika però, Yigit ha iniziato a nutrire un interesse sincero per Lila.

Nel frattempo, Zehra ha chiesto ad Akin di farle da agente: il suo libro ha riscosso un successo inaspettato, e ora la ragazza è decisa a proseguire sulla strada intrapresa.

Anticipazioni 18 marzo: Lila e Yigit continuano a frequentarsi, un nuovo scandalo per Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

Lila continua a incontrare Yigit: i due ragazzi hanno iniziato a frequentarsi di nascosto, nonostante il giovane mostri ritrosia nel portare avanti la relazione a causa della propria condizione economica. Zehra intanto, lanciata nella sua carriera di scrittrice, racconta a Yildiz di essere stata invitata a parlare del suo libro in televisione; la ragazza chiede alla bionda di partecipare alla trasmissione insieme a lei e Yildiz accetta con grande piacere. Le due allora, si recano negli studi del programma televisivo: ma quello che trovano, non era certo quello che si aspettavano. Negli studi infatti, scoppierà uno scandalo di cui, suo malgrado, Yildiz si ritroverà protagonista: presto la bella esperienza, si trasformerà in un incubo.