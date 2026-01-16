Forbidden Fruit, anticipazioni 17 gennaio: Alihan e Zeynep litigano per colpa di Yildiz

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, che al sabato va in onda alle 14.50, dopo il doppio episodio di Beautiful. Nel prossimo episodio Zeynep e Alihan avranno un litigio dovuto a Yildiz, che si presenta a un evento senza avere l'invito.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella puntata di sabato 17 gennaio.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yigit ha conosciuto Ender, sua madre biologica: il ragazzo è nato dalla relazione tra Ender e Kaya, quando entrambi erano giovanissimi. Yigit ha iniziato a lavorare per Halit e ha iniziato a sospettare che suo padre possa essere lui.

Nel frattempo Lila ed Emir hanno reso pubblica la loro relazione e, per prima cosa, lo hanno detto ad Alihan. Sentendosi preso in giro sia dal suo amico che da sua nipote, Alihan ha però reagito male e appena ne ha avuto l'occasione, ha raccontato ad Emir del ragazzo che Lila gli aveva presentato tempo prima.

Anticipazioni 17 gennaio: Alihan e Zeynep litigano per colpa di Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

Kaya difende Yigit dai maltrattamenti di Ender: Kaya prima lo invita a comportarsi con più rispetto, poi a evitare la donna. Intanto, durante il suo turno serale come parcheggiatore, il ragazzo incontra Yagmur, da cui rimane molto colpito.

Nel frattempo Yildiz è sempre più decisa a riconquistare Halit, che invece vuole il divorzio. Ormai le ha provate tutte, dal rompersi una gamba per attirare l'attenzione al rivolgersi persino a un santone. Finora però, tutti i tentativi sono stati vani. Così la bionda cerca in ogni modo di avere un contatto con suo marito e, sapendo di un evento in cui ci sarà anche lui, decide di andare: Yildiz perciò, si presenta accompagnata da Alihan e Zeynep. Quando Halit vede arrivare Yildiz all'evento, ne resta profondamente turbato perché non immaginava di trovarla lì.

Più tardi, quando Alihan scopre che Yildiz non era stata invitata, si arrabbia con Zeynep.