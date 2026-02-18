Forbidden Fruit, anticipazioni 19 febbraio: Ender e Yildiz sospettano che Erim sia stato drogato

Per questa settimana, Forbidden Fruit ha cambiato orario: la dizi turca infatti, si è spostata alle 14.40, ma stando alla guida tv di Mediaset, dalla prossima settimana tornerà al consueto orario.

Nell' episodio di giovedì 19 febbraio Yildiz sospetterà che a Erim sia stato somministrato qualcosa dalla malvagia Zehra, e confiderà la sua paura ad Ender che, a questo punto, le affiderà un compito molto importante.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Per celebrare la pubblicazione del libro di Zehra, alla villa si è tenuto un brunch. La festa però è stata bruscamente interrotta dall'arrivo della polizia: insieme agli agenti, colpo di scena, c'era Ender. La donna è riapparsa viva dopo mesi in cui a casa Argun la credevano morta, e ha accusato Sahika di aver tentato di ucciderla. La seconda stagione della serie infatti, si chiudeva proprio con una persona misteriosa che la spingeva in acqua. Alla vista della madre, Erim è rimasto sconvolto e, sentendosi tradito dopo averla creduta morta, ha deciso di non volere avere mai più a che fare con lei.

Anticipazioni 19 febbraio: Ender e Yildiz sospettano che Erim sia stato drogato

Locandina di Forbidden Fruit

Caner si scusa con Kaya per non avergli detto che Ender fosse ancora viva. Nel frattempo Sahika mette Erim contro la madre, alimentando dubbi e sopratutto il rancore del ragazzino che si sente abbandonato e preso in giro. Ender intanto prova a spiegarsi con il figlio, ma lui non vuole ascoltarla.

Decisa a scoprire la verità, la donna affida a Yildiz un incarico rischioso: prelevare di nascosto un campione di sangue di Erim per accertare se sia stato davvero drogato, come sospettano. Yildiz infatti, ha il sospetto che a Erim sia stato somministrato qualcosa: la bionda ci ha visto bene, dato che Sahika ha davvero manipolato Yigit per dare di nascosto delle gocce al ragazzino.