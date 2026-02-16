Forbidden Fruit, anticipazioni 17 febbraio: Ender torna e accusa Sahika

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di martedì 17 febbraio ci sarà il colpo di scena che i telespettatori attendevano dall'inizio di questa terza stagione di episodi: il ritorno di Ender.

La donna infatti arriverà improvvisamente durante un evento in casa Argun, lasciando tutti i presenti di stucco.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zehra ha scoperto che il suo libro era in stampa: una notizia che l'ha resa molto felice, anche se Halit si è dimostrato molto insofferente nei confronti della notizia e dell'entusiasmo della ragazza. Nel frattempo, durante un evento a casa Argun, Sahika ha cercato di avvelenare Yildiz: a farne le spese è stata Aysel, che si è sentita improvvisamente male ma, per fortuna, alla fine tutto si è risolto per il meglio. Yildiz però, ha capito che il cibo avvelenato era destinato a lei.

Anticipazioni 17 febbraio: il ritorno di Ender sorprende tutti

Locandina di Forbidden Fruit

Per celebrare la pubblicazione del libro di Zehra, alla villa si tiene un brunch. Presto però la festa viene bruscamente interrotta: in casa infatti, entra la polizia e con gli agenti arriva Ender. La donna è viva, come già sapevamo dai ricordi di Yildiz, e il suo ingresso lascia tutti di stucco: Ender accusa Sahika di aver tentato di ucciderla. Era proprio così che si concludeva la seconda stagione della serie: con una persona misteriosa che spingeva Ender in acqua. Sarà stata davvero Sahika?

A vedere la madre comparire dal nulla, Erim rimane molto scosso: dopo aver tanto sofferto credendola morta, il ragazzo si sente tradito e decide di non volerla rivedere mai più. Ancora un volta, il ragazzino è rimasto vittima delle trame della sua famiglia: davanti ad Ender ora, prova una grande rabbia.