Forbidden Fruit, anticipazioni 17 settembre: Ender indaga sui gioielli di Halit per smascherare Yildiz

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie Forbidden Fruit,dove continuano gli intrighi e la rivalità tra Ender e Yildiz. Nell' episodio di mercoledì 17 settembre di nuovo, le due donne saranno l'una contro l'altra: Dato che Ender ha scoperto che alcuni dei protettissimi gioiello di Halit sono falsi, adesso vuole smascherare la ragazza. Yildiz intanto, si trova un'altra volta sotto ricatto.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit ha scoperto il furto di gioielli nella villa e, furioso, ha deciso di licenziare tutto il personale della villa, convinto che il responsabile fosse qualcuno dei dipendenti. Aysel però, ha visto qualcosa che avrebbe rovinato Yildiz: così la minaccia di raccontare tutto a Halit, qualora non venisse scagionata dall'accusa di furto. Yildiz non può permettere che il marito scopra la verità, così ha chiesto aiuto a Kemal.

Anticipazioni 17 settembre: Ender indaga sui gioielli di Halit per smascherare Yildiz

Forbidden Fruit

Yildiz ha chiesto aiuto a Kemal, ma l'uomo le pone una condizione pesantissima: sarà disposto ad aiutarla solo se lei accetterà di passare una notte con lui. Yildiz si ritrova così stretta in una morsa, senza vie di fuga.

Intanto, Ender viene a sapere che alcuni dei gioielli custoditi da Halit non sono autentici e inizia a sospettare che Yildiz possa essere coinvolta in una truffa. Decisa a fare chiarezza, si rivolge al gioielliere Saffet, ma l'uomo non vuole collaborare e rimane vago, aumentando i suoi sospetti.

Sul fronte degli affari, Alihan e Hakan tramano contro Halit: attraverso società straniere comprano segretamente azioni della sua azienda, cercando di indebolire la sua posizione senza destare sospetti. Halit, però, comincia ad avvertire che qualcosa non torna.

Nel frattempo, Zeynep organizza una cena romantica per Alihan. Tuttavia, mentre prepara l'evento, ignora alcune telefonate urgenti di Alihan; quello che non sa è che il giovane ha qualcosa di molto importante da comunicarle, e la sua scelta di non rispondere rischia di avere conseguenze imprevedibili.