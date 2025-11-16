Forbidden Fruit, anticipazioni 17 novembre: Yildiz conosce Alper, Halit promuove Zeynep

Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda alle 14.10 su Canale 5. La serie si avvicina al finale della seconda stagione, che vedremo prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nell' episodio di lunedì 17 novembre Yildiz farà una nuova, interessante, conoscenza; Zeynep invece, ormai riavvicinatasi ad Alihan, riceverà un'importante comunicazione da parte di Halit.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Layda ha raccontato a Erim che sua madre è molto malata e avrebbe bisogno di cure ospedaliere: dato che la sua famiglia non ha la disponibilità economica per curarla, la ragazza ha chiesto un prestito al suo amico. Il ragazzo avrebbe voluto aiutarla, ma purtroppo, quando Erim si è rivolto al padre, Halit gli ha detto no.

Intanto, Alihan e Halit si sono riappacificati: appena scoperto che Halit non era l'amante segreto della madre, Alihan ha messo subito fine al matrimonio con Ender. Con le carte del divorzio già pronte, Zeynep gli ha dato un'altra possibilità: proprio mentre Dundar stava per confessarle che, anche se hanno finto di essere una coppia, è davvero innamorato della ragazza.

Anticipazioni 17 novembre: Yildiz conosce Alper, Halit promuove Zeynep

Locandina di Forbidden Fruit

Un nuovo incontro all'orizzonte per Yildiz. La bionda infatti conoscerà Alper: si tratta del nuovo istruttore della palestra che frequenta. Tra i due nascerà subito un'intesa che proseguirà anche fuori, tanto che inizieranno un fitto scambio di messaggi in cui l'interesse sembrerà reciproco. Che dopo la delusione per Kemal, ci sia un nuovo amore all'orizzonte?

Nel frattempo Halit comunica a Zeynep che ha intenzione di nominarla co-presidente della compagnia, data la stima che nutre nei suoi confronti. Un grande attestato di fiducia, da parte dell'imprenditore: finalmente, sembra che le soddisfazioni sul fronte lavorativo e sentimentale, possano procedere di pari passo.

Veniamo infine a Erim, perché Ilayda lo convincerà a vendere il proprio cellulare per rimediare i soldi necessari per comprare le medicine per sua madre.