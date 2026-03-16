Forbidden Fruit, anticipazioni 17 marzo: Halit fa seguire Yildiz, ma lei si vendica

Nuovo appuntamento alle 14.10 su Canale 5 con la dizi Forbidden Fruit, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni. A partire da questa settimana infatti, oltre a trovarla nel doppio appuntamento del giovedì, la ritroveremo anche alla domenica: con l'inizio del serale di Amici infatti, nel pomeriggio del giorno festivo arriveranno le soap turche.

Nell' episodio di martedì 17 marzo, attizzato da Sahika, Halit farà seguire Yildiz da un dipendente per poterla cogliere in fallo.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Sahika continua ad aizzare Halit contro Yildiz, stavolta facendogli credere che la ragazza abbia una storia con Emir. Sahika infatti, gli ha insinuato la paura che ora che Yildiz gli ha chiesto il divorzio, Emir si sostituirà a lui nella vita di tutti i giorni del piccolo Halit Can.

Nel frattempo, proprio per non avere ripercussioni spiacevoli durante il processo per la separazione, Yildiz si è trasferita da Ender su consiglio di Kaya. È proprio lui l'avvocato che la sta seguendo; cosa che ad Halit non è piaciuta affatto, in quanto si è sentito tradito dall'amico di vecchia data.

Zehra nel frattempo, sta inaspettatamente riscuotendo successo con il suo libro: grazie ad Akin, è riuscita anche ad essere ospitata in un programma televisivo.

Anticipazioni 17 marzo: Halit fa seguire Yildiz, ma lei si vendica

Halit ha chiesto a Sitki di tenere sott'occhio Yildiz e di seguirla, riportandogli tutte le mosse dalla bionda: quello che spera di riuscire a fare, è coglierla in flagrante per poter avere elementi da utilizzare contro di lei. Non ha calcolato però la scaltrezza di sua, ormai ex, moglie.

Yildiz infatti, si è accorta di essere seguita e si è coalizzata con Zehra, Lila, Ender, Asuman, Emir e Caner per tendere una trappola a Halit. Il gruppo organizza uno scherzo si danni dell'imprenditore.