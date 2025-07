Forbidden Fruit, anticipazioni 17 luglio: Ender implacabile contro Yildiz e Zeynep

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca in onda alle 14.10 dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset.

Nell' episodio di giovedì 17 luglio, Ender se la prenderà anche con Zeynep e seminerà il panico. Vediamo cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Grazie alle indagini del fratello, Ender ha scoperto che Yildiz voleva sposare a tutti i costi Metin, perché puntava al suo ingente patrimonio. Nel frattempo la donna ha scoperto anche che Zeynep lavora per Alihan e che i due sembrano molto vicini: è chiaro dunque che le due sorelle puntino ai soldi.

Ender non perde tempo e corre ad avvisare Halit.

Anticipazioni 17 luglio:Ender implacabile contro Yildiz e Zeynep

Scoperta la verità su Yildiz e e Zeynep, Ender riferisce tutto a Zerrin e Lila: Zerrin, una volta compagna del ricco Halit, pensava che ci fosse una speranza di tornare con lui dopo il divorzio. Invece ora scopre che Yildiz si è messa di mezzo; inoltre, scopre anche che la bionda è la sorella di Zeynep, dipendente del fratello Alihan.

Zerrin perciò corre subito da Alihan chiedendogli di licenziare subito Zeynep. Nel frattempo, Ender non ha certo concluso la sua vendetta: si dirige da Lal per dirle quel che sa. Lal, che già aveva capito di non avere più alcun ascendente sull'amato, sarà fuori di sé dalla gelosia.

In seguito, Zeynep è arrabbiatissima con la sorella: se si trova in questa situazione, è solo a causa dei suoi giochetti. A rassicurarla arriva però lo stesso Halit: dispiaciuto per Yildiz, chiarirà come stanno davvero le cose. Se il matrimonio con Ender è finito, dirà a Zeynep, non è certo per colpa della bionda.

Peccato che Ender sia di tutt'altro avviso, ed è più decisa che mai a portare avanti il suo piano di vendetta contro Yildiz, la donna che è stata causa della sua rovina.