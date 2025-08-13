Forbidden Fruit, anticipazioni 14 agosto: Alihan rimane solo con Zeynep e le chiede di tornare insieme

Ultimo appuntamento fino a lunedì prossimo con Forbidden Fruit, la serie turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5. Dopo l'episodio di giovedì 14 agosto la dizi turca si ferma per Ferragosto per poi tornare in onda lunedì 18. Prima della pausa però, vedremo Alihan ricorrere a uno stratagemma per riconciliarsi con Zeynep; scopriamo allora cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan ha provato di tutto per riavvicinarsi a Zeynep, ma lei non fa che respingerlo. Intanto Lila ha conosciuto un ragazzo di nome Ates e ha mentito ai genitori per poterlo seguire a una festa; come se non bastasse, si è anche messa nei guai durante la festa che Yildiz ha organizzato per inaugurare la nuova villa in cui si sono trasferiti.

Anticipazioni 14 agosto: Alihan rimane solo con Zeynep e si dichiara

Forbidden Fruit

Halit continua ad essere innamorato di Yildiz, nonostante la ragazza lo faccia arrabbiare. Lo dimostra con Defne, che sta provando a corteggiarlo. Halit la respinge con decisione, ribadendo di essere legato alla moglie. Nel frattempo Zerrin ha chiesto a Caner di controllare Alihan e Zeynep, poiché non vuole che il fratello torni con la ragazza. Zerrin infatti, vorrebbe vedere Alihan con Hira. Peccato che lui, al contrario, sia assolutamente interessato a Zeynep: vedendo che la mora non lo degna di attenzione, inizia a riempirla di battutine in ufficio, mettendo a dura prova la sua pazienza.

Intanto, a Istanbul è arrivato Kemal, un uomo sulle tracce di Ender.

Alihan comunque non vuole che tutto finisca così ed è deciso a parlare con Zeynep. Dato che lei non gliene dà occasione, decide di fare un'ultima mossa. Il ragazzo infatti, aspetta di essere solo con lei in ascensore e lo blocca: in questo modo, la ragazza non gli può più sfuggire. Soli e sospesi in ascensore, Alihan le dichiara il suo amore, poi le chiede di tornare insieme e, infine, le dà appuntamento. Zeynep non sa se presentarsi, ma Yildiz la convince a farlo.