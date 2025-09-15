Forbidden Fruit, anticipazioni 16 settembre: Yildiz viene ricattata da Aysel e chiede aiuto a Kemal

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la soap turca Forbidden Fruit. Mentre il matrimonio di Yildiz e Halit è sempre più in crisi, la bionda si trova di nuovo nei guai: la ragazza infatti, si trova sotto scacco da parte di Aysel, che potrebbe rivelare ad Halit qualcosa che la comprometterebbe tantissimo. Per avere aiuto, chiede l'aiuto di Kemal, a cui spetterà un compito molto delicato. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa vedremo nell' episodio di martedì 16 settembre.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Stanca dei continui conflitti con Halit, Asuman ha deciso di tornare a Bursa, lasciando Yildiz sconvolta. Per attirare l'attenzione del marito, la ragazza ha finto un malore ed è stata portata in ospedale. Nel frattempo, il comportamento nervoso di Alihan ha insospettito Zeynep, convinta che gli stia nascondendo qualcosa su Halit. Zehra intanto, ha trovato conforto in Kemal, mentre Hakan ha provato a conoscere meglio Irem; tra i due però, le differenze sembrano insormontabili.

Intanto, Ender e Caner hanno ricevuto una busta anonima con delle informazioni compromettenti su Yildiz.

Anticipazioni 16 settembre: Yildiz viene ricattata da Aysel e chiede aiuto a Kemal

Locandina di Forbidden Fruit

Dopo il furto dei gioielli, Halit è furioso e decide di prendere un provvedimento drastico: licenzia tutto il personale della villa, convinto che qualcuno di loro sia responsabile del colpo e che, prima o poi, qualcuno confesserà. Dopo quanto avvenuto, la tensione in casa è altissima, e Yildiz si ritrova in una situazione molto delicata. Aysel, infatti, ha visto qualcosa che potrebbe rovinarla e la minaccia di raccontare tutto a Halit, se non verrà scagionata dall'accusa di furto.

Per Yildiz è un incubo: non può assolutamente permettere che il marito scopra la verità, così decide di chiedere aiuto a Kemal, sperando che lui trovi un modo per salvarla. La soluzione è solo una: riuscire a scagionare Aysel, così da non essere più sotto il suo ricatto.