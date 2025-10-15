Forbidden Fruit, anticipazioni 16 ottobre: Alihan chiede a Ender di tornare a casa

Anche domani torna l'appuntamento con Forbidden Fruit su Canale 5, in onda alle 14.20. Nell' episodio di giovedì 16 ottobre Alihan si riappacificherà con Ender, mentre Zehra scoprirà che Halit ha fatto seguire Kemal. Erim invece, è nei guai a causa di un debito contratto..

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Halit ha scoperto che Yildiz e Kemal si sono visti in segreto, ma più che sospettare di Yildiz, si è preoccupato delle effettive intenzioni di Kemal nei confronti di sua figlia Zehra. Ad ogni modo, i due hanno dato la medesima spiegazione: si sono incontrati perché Yildiz voleva convincere il futuro marito di Zehra ad affrettare le nozze. Una versione che ha convinto Halit, dato che anche lui sta cercando di affrettare il più possibile il matrimonio.

Ender ha lasciato casa ed è andata a vivere da Caner, lamentandosi del comportamento di Alihan con il fratello.

Anticipazioni 16 ottobre: Alihan chiede a Ender di tornare a casa

Locandina di Forbidden Fruit

Alihan cerca Ender per scusarsi e le chiede di tornare a casa: la scena si svolge proprio sotto gli occhi di Zeynep, a dir poco senza parole nel vedere Ender accettare. Così Ender lascia la casa di Caner e si trasferisce di nuovo a vivere con il marito.

Nel frattempo, Erim è nei guai: viene infatti minacciato da uno strozzino che gli ha fatto credito. Il suo debito cresce sempre più, e lo strozzino lo avvisa: o paga subito, oppure le conseguenze non tarderanno ad arrivare e saranno molto pesanti.

Zehra infine, scopre che il padre ha fatto seguire Kemal: l'idea che Halit lo abbia fatto spiare, sconvolge la ragazza e crea nuove tensioni. Ma Halit vuole essere sicuro sul conto dell'uomo e, inoltre, non ha intenzione di aspettare ancora per il matrimonio; vuole che le nozze si svolgano il prima possibile.