Forbidden Fruit, anticipazioni 14 novembre: Zeynep dà un'altra possibilità ad Alihan

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di venerdì 14 novembre Zeynep tornerà di nuovo da Alihan, ormai in fase di divorzio da Ender.

Scopriamo ora più nel dettaglio cosa succederà nel corso della prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Halit e Alihan hanno annunciato davanti all'intera famiglia Argun di aver fatto pace; Alihan inoltre, ha anche intenzione di divorziare da Ender, dato che ora la sua vendetta non ha alcun motivo di andare avanti.

Zehra e Kemal intanto, freschi di matrimonio, hanno deciso di andare a vivere nella villa di Halit: i due infatti, stanno rinnovando casa e rimarranno dal padre di Zehra fino al termine della ristrutturazione.

Anticipazioni 14 novembre: Zeynep dà un'altra possibilità ad Alihan

Forbidden Fruit

Dundar e Zeynep sono una coppia per finta, dato che la ragazza voleva farla pagare ad Alihan dopo il suo improvviso matrimonio con Ender. Pur essendosi prestato alla sceneggiata per aiutare l'amica, Dundar ne è però realmente innamorato; il ragazzo dunque, organizza una cena romantica per dichiararle il suo amore.

Purtroppo per lui però, Zeynep lo considera solo un amico e non ricambia il sentimento. Inoltre, ora che Alihan è di nuovo libero, la mora deciderà di dargli un'altra possibilità; i documenti per il divorzio del resto, sono già pronti.

Intanto Zehra e Kemal sono sul punto di trasferirsi a casa di Halit: una convivenza che di certo non piace a Yildiz, che minaccia Kemal di non farlo. La bionda aveva cercato in tutti i modi di impedire le nozze, poiché ancora innamorata di Kemal: ora invece, si troverà a dover vivere sotto lo stesso tetto della nuova coppia.

Lila infine, litiga con Emir perché scopre che il fidanzato è uscito con altre ragazze; anche se Emir prova a spiegarsi, lei si rifiuta anche solo di ascoltare. Inoltre, gli confessa di aver rivelato ad Halit la sua vera identità.