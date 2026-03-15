Forbidden Fruit, anticipazioni 16 marzo: Sahika fa credere a Halit che Yildiz stia con Emir

Sahika non si ferma davanti a niente e non ha certo intenzione di lasciare in pace Yildiz. Nell' episodio di lunedì 16 marzo di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, la perfida sorella di Kaya farà credere ad Halit che Yildiz stia insieme a Emir: i due sono amici, e proprio per evitare problemi durante il processo per il divorzio, Kaya ha suggerito alla bionda di trasferirsi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è dal lunedì al sabato alle 14.10 sulla rete ammiraglia del Biscione.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit ha scoperto che Kaya è l'avvocato di Yildiz nel divorzio, e si è sentito tradito dal suo vecchio amico. Questa situazione ha creato tensioni anche tra Kaya e Sahika. Dopo aver parlato con loro, Kaya ha seguito il consiglio di Leyla e ha deciso di distrarsi passando del tempo insieme a lei. Quando però ha provato ad avvicinarsi a lei, la ragazza lo ha respinto in lacrime.

Intanto Yildiz si è trasferita nell'appartamento di Ender con Asuman e Halit Can: le due ex rivali hanno iniziato a convivere pacificamente, e ora tutti i vecchi dissapori e colpi bassi, sembrano essere stati relegati al passato.

Anticipazioni 16 marzo: Sahika fa credere a Halit che Yildiz stia con Emir

Locandina di Forbidden Fruit

Ender riesce a farsi dare da Halit una parte del denaro arretrato che le spetta. Durante l'inaugurazione di una nuova galleria d'arte incontra Fehmi: la sua voce però, le sembra subito familiare. La donna perciò, inizia a sospettare che Fehmi possa avere qualche legame con Sahika. Nel frattempo Sahika continua a complottare contro Yildiz e mette a punto un piano per far credere a Halit che la ragazza abbia una relazione con Emir. Alla villa, invece, Zehra è entusiasta all'idea di partecipare a una trasmissione televisiva: ha infatti chiesto ad Akin di procurarle un'ospitata in tv.