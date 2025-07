Forbidden Fruit, anticipazioni 16 luglio: Ender scopre la verità su Yildiz e sospetta di Zeynep

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca che ha preso il posto di Tradimento nella programmazione estiva.

Ender è decisa a vendicarsi su Yildiz, perciò cerca di scoprire un segreto che possa rovinarla: grazie all'aiuto del fratello, la donna scopre qualcosa di molto importante.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz vuole far cadere ai sui piedi Halit, perciò prima ha conquistato la sua fiducia, poi si è fatta assumere come sua cameriera personale e ora vuole farlo ingelosire. Su consiglio dell'amica Sengul infatti, si è avvicinata a Serdar.

Intanto Zeynep e il suo capo, Alihan, si sono avvicinati sempre di più e hanno trascorso la notte insieme.

Anticipazioni 16 luglio: Ender scopre la verità su Yildiz e sospetta di Zeynep

Forbidden Fruit

Ender vuole farla pagare a Yildiz, responsabile di aver insospettito Halit sul suo matrimonio. È solo dopo aver parlato con la ragazza infatti, che l'uomo ha deciso di far pedinare la moglie e ha scoperto la sua relazione extraconiugale. Da lì, il divorzio e la rovina personale della donna.

Ora Ender ha chiesto al fratello Caner di indagare su Yildiz, ed effettivamente qualcosa di interessante l'ha trovato. Caner è venuto a sapere che Yildiz è stata fidanzata con Meti, che voleva sposare a tutti i costi perché ossessionata dalla sua ricchezza.

A questo punto, Ender raggiunge Metin e gli ordina di rivelare tutto ad Halit. Nel frattempo, Yildiz lo ha convinto ad assumere Serdar, proprio la persona con cui la bionda vuole farlo ingelosire.

Come se non bastasse, Ender scopre anche che Zeynep lavora per Alihan, la cui sorella è l'ex compagna di Halit. Alla donna sembrerà tutto molto chiaro: le due sorelle puntano ai soldi e si sono alleate per mettere le mani sul patrimonio di due uomini d'affari.