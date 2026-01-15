Forbidden Fruit, anticipazioni 16 gennaio: Lila e Emir ufficializzano la loro storia con Alihan

Nuovo appuntamento domani alle 14.15 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di venerdì 16 gennaio Erim e Alihan avranno un'accesa discussione: quando infatti Erim e Lila escono allo scoperto, Alihan si sente preso in giro. Così si vendicherà raccontando a Erim qualcosa che avrebbe dovuto tacere. Yildiz nel frattempo, tenta l'ultima spiaggia per riconquistare Halit, che le ha detto di voler divorziare. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit si è trasferito a casa di Ender dopo che Erim gliel'ha chiesto: il ragazzino infatti, appena dimesso dall'ospedale dopo aver lottato tra la vita e la morte, è stato felice di vedere i suoi genitori andare d'accordo mentre era ricoverato. Halit ha accettato, non prima però di aver annunciato a Yildiz di volere il divorzio.

Ma la bionda non è una persona che molla: infatti ha tentato di tutto per farsi notare e cercare di riavvicinare il marito, anche rompersi una gamba. Inoltre, ricattando Zehra, è riuscita anche a farsi aiutare dalla ragazza.

Anticipazioni 16 gennaio: Lila e Emir ufficializzano la loro storia con Alihan

Locandina di Forbidden Fruit

Lila ed Emir decidono di rendere pubblica la loro relazione e, come prima cosa, di dirlo ad Alihan. Sentendosi preso in giro sia dal suo amico che da sua nipote, Alihan non reagisce nel migliore dei modi: appena ne ha l'occasione infatti, racconta ad Emir del ragazzo che Lila gli aveva presentato tempo prima, provocando così la reazione e, di conseguenza, un'accesa discussione tra i due giovani.

Yildiz intanto, non sapendo più cosa fare per riconquistare Halit, si rivolge a un santone per cercare di risolvere i suoi problemi coniugali. Ma quando torna a casa e prova a mettere in pratica i consigli ricevuti poco prima, si rende presto conto che non producono gli effetti sperati.