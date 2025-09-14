Forbidden Fruit, anticipazioni 15 settembre: Yildiz vuole l'attenzione di Halit, Zehra si avvicina a Kemal

Domani, lunedì 15 settembre, torna su Canale 5 la dizi turca Forbidden Fruit. In questo nuovo episodio, Yildiz cercherà di attirare l'attenzione di Halit con un trucco, dato che la situazione nella coppia è tesa nonostante la gravidanza della ragazza.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zeynep ha sentito Halit confidare ad Alihan di non desiderare un altro figlio, ragione per cui la gravidanza di Yildiz costituisce per lui un peso più che una gioia. Zeynep ne è rimasta molto colpita, e ha iniziato a riconsiderare il matrimonio della sorella.

Nel frattempo, Emir e Lila proseguono di nascosto la loro relazione, mentre Zehra si sta impegnando con determinazione nel suo percorso di disintossicazione, sostenuta emotivamente da Kemal.

Yildiz infine, ha dichiarato alla madre Asuman di essere incinta.

Anticipazioni 15 settembre: Yildiz finge un malore per avere l'attenzione di Halit, Zehra si avvicina a Kemal

Locandina di Forbidden Fruit

Asuman, stanca delle continue tensioni con Halit, decide di tornare a Bursa. La notizia lascia Yildiz scossa, ma la ragazza non può impedirle di andare: accompagna quindi la madre in stazione. Lì, però, Yildiz finge un improvviso malore e chiede a Sitki di portarla in ospedale, sperando così di attirare l'attenzione di Halit e fargli capire quanto la situazione stia diventando insostenibile.

Nel frattempo, Alihan si mostra stranamente nervoso e sfuggente. Il suo atteggiamento insospettisce Zeynep, che comincia a pensare che lui e Hakan le stiano nascondendo qualcosa di importante riguardo ad Halit. Intanto Zehra trova in Kemal un confidente: la ragazza si apre con lui e gli racconta delle difficoltà che vive con suo padre, creando tra i due un legame sempre più stretto.

Anche Hakan prova a cambiare qualcosa nella sua vita e invita Irem a prendere un caffè, ma tra loro le differenze emergono subito, mettendo in dubbio la possibilità che possa nascere qualcosa.

Nel frattempo, Ender e Caner ricevono una misteriosa busta anonima contenente informazioni compromettenti sul passato di Yildiz. Prima di usarle contro di lei, però, decidono di scoprire chi sia il mittente, temendo che si tratti di una trappola.