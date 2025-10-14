Forbidden Fruit, anticipazioni 15 settembre: Halit scopre che Yildiz e Kemal si sono visti in segreto

Nuovo appuntamento domani alle 14.20 su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 15 ottobre Halit scoprirà che Yildiz e Kemal si sono visti di nascosto, ma i due riusciranno a ingannarlo con una scusa e nascondergli il vero motivo per cui si sono incontrati.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Negli ultimi episodi

Forbidden Fruit

Durante una serata in casa Argun, Yildiz e Kemal si sono punzecchiati tutto il tempo. A un certo punto però. si sono incrociati in cucina e, mentre gli altri ospiti non li vedevano, si sono dati appuntamento per poter parlare e chiarirsi.

Nel frattempo Ender ha deciso di chiedere l'affidamento in esclusiva di Erim: il ragazzo infatti, attraversa un momento molto delicato e ha avuto un incidente stradale in cui ha anche investito una donna. Alihan le ha chiesto se debba aspettarsi qualche rivelazione sul suo passato, dato che di fronte a una simile richiesta, Halit sarebbe sicuramente passato al contrattacco.

Anticipazioni 15 ottobre: Halit scopre che Yildiz e Kemal si sono visti in segreto

Locandina di Forbidden Fruit

Halit non ha alcuna intenzione di aspettare, perciò insiste con Zehra affinché fissi immediatamente la data delle nozze con Kemal. Il futuro sposo invece, sta proprio temporeggiando per rimandare le nozze, con la scusa di organizzare il matrimonio come merita.

Nel frattempo, Ender sembra volersi stabilire a casa di Caner ed Emir; la donna si sfoga con il fratello per il comportamento di Alihan.

Halit invece, tramite il suo uomo Sitki, scopre che Kemal e Yildiz si sono incontrati in segreto: la notizia lo insospettisce, più che per Yildiz, per le reali intenzioni di Kemal nei confronti della figlia. Halit perciò chiede subito spiegazioni a sua moglie: la ragazza però lo rassicura, dicendogli che ha sì visto Kemal, ma solo per convincerlo a sposare Zehra al più presto. Per stavolta, l'imprenditore le crede, dato che poi sarà lo stesso Kemal a confermare la medesima versione.