Forbidden Fruit, anticipazioni 14 marzo: tensione tra Halit e Sahika, Leyla respinge Kaya

Ender e Yildiz perfette coinquiline, mentre Kaya proverà ad avvicinarsi a Leyla ma la reazione della ragazza sarà del tutto inaspettata. È quello che vedremo nell'episodio di sabato 14 marzo di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14.10.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Quando è riuscito a riportare a casa il vero Halit Can, Halit si è pentito di come si era comportato con Yildiz, così le ha proposto di tornare a vivere insieme. Yildiz però non solo ha rifiutato, ma ha fatto di più: ha chiesto ufficialmente il divorzio ad Halit, sottoponendogli le carte da firmare durante la festa per la circoncisione del loro bambino. Su consiglio di Kaya che la sta seguendo legalmente poi, la bionda ha deciso di trasferirsi a casa di Ender: vivere con Emir infatti, avrebbe potuto causarle problemi durante il processo per la separazione.

Kaya intanto, ha iniziato a frequentare Leyla, la sorella di Caner per parte di padre.

Anticipazioni 14 marzo: tensione tra Halit e Sahika, Leyla respinge Kaya

Locandina di Forbidden Fruit

Halit ha scoperto che Kaya è l'avvocato di Yildiz per il divorzio, e si è sentito tradito dal suo vecchio amico. Il nuovo incarico di Kaya è motivo di tensione tra Halit e Sahika, sua sorella.

Dopo aver discusso con entrambi, Kaya segue il consiglio di Leyla e decide di svagarsi un po' insieme alla ragazza. I due trascorrono il pomeriggio insieme, ma quando Kaya cerca di avvicinarsi ulteriormente a Leyla, la reazione di lei è inaspettata: Leyla lo respinge, e per di più in lacrime.

Nel frattempi Yildiz si trasferisce con Asuman e Halit Can nell'appartamento di Ender. Sembrano lontanissimi i tempi in cui tramavano una alle spalle dell'altra: le due storiche rivali, ora sotto lo stesso tetto, si comportano come se avessero dimenticato il passato.