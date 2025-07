Forbidden Fruit, anticipazioni 15 luglio: Yildiz fa ingelosire Halit, Alihan e Zeynep passano la notte insieme

Ecco cosa vedremo nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5.

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca incentrata sulle vicende delle sorelle Yildiz e Zeynep.

Nell'episodio di martedì 15 luglio vedremo Yildiz intenta nel suo piano di far capitolare Halit ai suoi piedi, mentre il rapporto tra Alihan e Zeynep arriverà a un punto di svolta.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Nelle scorse puntate, dopo il divorzio tra Halit ed Ender, Yildiz ha iniziato il suo piano per conquistare l'uomo. Prima dimostrandosi sfuggente e rifiutando il suo invito, poi iniziando a lavorare come sua cameriera personale.

Intanto la sorella Zeynep si sta avvicinando ad Alihan, il suo capo.

Anticipazioni 15 luglio: Yildiz fa ingelosire Halit, Alihan e Zeynep passano la notte insieme

Forbidden Fruit

Ender partecipa a una festa insieme al fratello Caner: qui incontra Zehra, la figlia di Halit che è felice che i due abbiano divorziato. Appena le due si incrociano, iniziano a discutere animatamente; poco dopo, Ender raggiunge a Halit perché vuole rivedere Erim, il figlio che hanno in comune. Inutile dire che, anche con l'ex marito, i toni si alzano.

Intanto Yildiz è impegnata a voler conquistare Halit, ma sa che prima ne deve conquistare la fiducia. Divenuta sua cameriera personale, la bionda gli giura di non aver mai tramato alle sue spalle insieme ad Ender. La ragazza vuole che l'uomo di innamori, così decide di farlo ingelosire: seguendo ancora una volta i consigli dell'amica Sengul, conosce Serdar.

Intanto, Ender incarica Caner d'indagare su Yildiz: vuole scoprire qualcosa che possa essere usato contro di lei. Venuta inoltre a sapere che ci sarà una cena di famiglia, Ender si presenterà a sorpresa nella villa di Halit.

Veniamo infine ad Alihan e Zeynep, sempre più vicini. Scaricata Lal senza troppi sensi di colpa, Alihan è in compagnia di Zeynep: i due si recano nella sua tenuta di campagna e trascorrono la notte insieme.