Forbidden Fruit, anticipazioni 15 gennaio: Yildiz fa di tutto per riconquistare Halit

Doppio appuntamento domani su Canale 5 con la soap Forbidden Fruit, in onda al giovedì sia nel consueto appuntamento pomeridiano alle 14.15 che in prima serata. Yildiz cercherà in tutti i modi di riconquistare Halit, che si è trasferito da Ender per fare felice Erim.

Ma vediamo più ne dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Halit è andato a vivere da Ender per stare vicino a Erim, a cui ha detto che vuole lasciare Yildiz. Ender intanto ha sfruttato la situazione per isolare la rivale e ha portato Aysel a lavorare da lei. Nel frattempo Yigit, il figlio nato dalla relazione giovanile di Ender con Kaya, ha iniziato a lavorare nell'azienda di Halit.

Anticipazioni puntata pomeridiana: Yigit pensa che Halit sia il padre

Yigit sospetta che Halit sia suo padre, da cui ha iniziato a lavorare. Zeynep invece, rivela a Hazalche sa del passato tra lei e Alihan; a questo punto, mortificata, Hazal vorrebbe lasciare il lavoro, ma Zeynep la rassicura. Secondo Zeynep infatti, la colpa di questa assurda situazione è di Elif.

Anticipazioni prima serata: Yildiz fa di tutto per riconquistare Halit

Alihan va a parlare con Elif per dirle di lasciare in pace lui e sua moglie; quando Zeynep viene a sapere dell'incontro, fraintende la situazione.

Nel frattempo Halit scopre che Ender ha prelevato molto denaro dal conto dell'azienda e, pensando che lo abbia usato per pagare Mustafa in cambio di informazioni, la mette sotto torchio con le domande. Con Halit che le ha detto di volere il divorzio e poi ha lasciato casa, Yildiz decide di presentarsi a casa di Ender per dire ad Halit che non può metterla da parte in questo modo; all'ultimo momento però, viene fermata da Kaya. Non sapendo come fare per destare l'interesse di Halit, Yildiz si rompe una gamba di proposito sperando che lasci la casa di Ender per tornare da lei insieme a Erim. Yildiz trascina anche Zehra nel piano e la costringe a parlare con Erim per convincerlo a tornare insieme al padre e la minaccia di raccontare ad Halit della sua relazione con Caner.

Kaya incarica Tulin di raccogliere informazioni sul passato di Yigit, dopo aver notato che il ragazzo ha una rabbia repressa.

Forbidden Fruit

Yildiz è decisa a riconquistare Halit prima che lui finalizzi il divorzio e, per farlo, organizza una serata romantica, alla quale l'uomo partecipa volentieri, annullando il suo appuntamento con Zehra e Kaya, che quindi si trovano a cenare fuori da soli. Così, quando Caner ed Ender entrano nel ristorante e si imbattono casualmente nei loro rispettivi amanti, faticano a nascondere la gelosia.

Il giorno seguente, Yildiz sorprende Halit con una colazione insieme a Erim, Lila e Zehra. Quest'ultima, infatti, sotto minacce di Yildiz, ha convinto i fratelli a tornare a casa. L'uomo è molto contento di avere la famiglia riunita; nonostante questo però, i suoi rapporti con Yildiz sono sempre tesi. Intanto, Sahika, sorella di Kaya, scopre dell'interesse del fratello per Yigit, che apparentemente è solo un fattorino e, incuriosita dalla cosa, decide di approfondire.