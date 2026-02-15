Forbidden Fruit, anticipazioni 16 febbraio: Sahika prova ad avvelenare Yildiz

La prossima settimana di Forbidden Fruit è in arrivo un colpo di scena che cambierà il nuovo equilibrio tra i personaggi: ci sarà infatti il ritorno di Ender. Intanto, nell' episodio di lunedì 16 febbraio, Sahika si rivelerà in tutta la sua pericolosità: durante la festa organizzata da Yildiz infatti, Aysel si sentirà improvvisamente male e verrà portata d'urgenza all'ospedale. A questo punto, Yildiz verrà colta da un terribile sospetto.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è alle 14.10 su Canale 5.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zehra pensava che, una volta raccontato di non essere stata truffata, tutti sarebbero stati felici per lei. Invece, quando ha comunicato che il suo libro era davvero in stampa, si è scontrata con una dura realtà: Halit infatti, si è dimostrato molto insofferente verso la grande emotività della figlia, senza nascondere la sua irritazione. La delusione di Zehra è stata profonda, e ne sono nate nuove tensioni che hanno complicato ulteriormente i rapporti familiari.

Anticipazioni 16 febbraio: Sahika prova ad avvelenare Yildiz

Quando la vede alla festa di Yildiz, Sahika esplode contro Zehra senza ascoltare le sue ragioni: la ragazza infatti, prova a difendersi, dichiarandosi dalla sua parte, ma la compagna del padre non vuole sentire ragioni.

Poco dopo, all'improvviso, Aysel si sente male durante la festa e viene portata d'urgenza in ospedale. Yildiz ha allora un terribile dubbio: sospetta che dietro al malore ci sia Sahika, e che in realtà la donna abbia tentato di avvelenarla. Di più: Yildiz pensa che quel pasto fosse in realtà per lei e, in realtà, ha ragione. In effetti, il cibo consumato da Aysel era proprio destinato a lei: Sahika ha provato ad avvelenarla.

Fortunatamente, alla fine la povera cameriera si riprenderà senza conseguenze. Yildiz però, ora ha capito che Sahika non teme niente, né ha paura di spingersi troppo oltre: una donna veramente pericolosa.