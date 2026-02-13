Forbidden Fruit, anticipazioni 14 febbraio: Halit si arrabbia di nuovo con Zehra

I dissapori tra Halit e Zehra per il libro della ragazza non finiscono; anzi, i due finiranno per discutere di nuovo riguardo il libro. È quello che vedremo nell' episodio di sabato 14 febbraio della dizi Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 su Canale 5. La serie è giunta alla terza stagione, che al momento vede Yildiz incinta ed Ender scomparsa dopo essere stata spinta in mare da una persona misteriosa. La donna in realtà è viva, ma la sua famiglia non lo sa.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zehra ha deciso che non vuole più saperne dell'amore, perciò sta cercando di riversare le proprie energie altrove. Ora la ragazza sta investendo tutto sul libro, che è riuscita a recuperare dal suo computer hackerato grazie all'aiuto di Yigit.

Dopo aver discusso col padre, Zehra ha telefonato ad Akin convinta di essere stata truffata. Dopo un'accesa conversazione però, ha scoperto che il suo libro è invece in stampa: Akin dunque, aveva davvero provveduto a pubblicarlo e non si era soltanto intascato il cospicuo anticipo che avevano concordato. Halit dunque si era sbagliato, e ora Zehra può tornare a casa Argun per comunicare che il suo progetto sta per diventare realtà.

Anticipazioni 14 febbraio: Halit si arrabbia di nuovo con Zehra

Locandina di Forbidden Fruit

Zehra pensava che, appurato che non fosse stata truffata, gli altri sarebbero stati felici per lei. Invece, quando comunica di aver scoperto che il suo libro è finalmente in stampa, si scontra duramente con la realtà, dato che il padre distrugge subito il suo entusiasmo. Halit infatti mal sopporta la reazione così emotiva della figlia, dimostrandosi irritato e intollerante a un entusiasmo che per lui è immotivato. Naturalmente la delusione di Zehra è tanta, e ne nasceranno tensioni che complicheranno ancora di più i rapporti.