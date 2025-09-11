Forbidden Fruit, anticipazioni 12 settembre: Halit non vuole un altro figlio

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit. Nell' episodio di martedì 12 settembre della dizi turca, Zeynep ascolterà una conversazione molto importante tra Halit e Alihan e ne rimarrà molto sorpresa.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan è tornato a Istanbul, accolto con sollievo da Zeynep e Hakan, felici di vederlo sano e salvo. Tuttavia, Alihan ha rivelato di essere stato rapito da Hira, lasciando tutti sconvolti. Nel frattempo, Yildiz ha annunciato di essere incinta e ha chiesto a Halit di interrompere ogni rapporto con Ender.

Intanto, dopo l'ennesimo litigio tra Yildiz ed Ender, anche Zeynep ha dovuto affrontare qualcuno. Per lei si tratta di Zerrin, la quale continua a opporsi alla sua storia d'amore con Alihan: ma la ragazza non si è lasciata intimorire e le ha ribadito con decisione che la loro relazione continuerà nonostante tutto.

Anticipazioni 12 settembre: Halit non vuole un altro figlio

Zeynep sente Halit confidare ad Alihan che non desidera affatto un altro figlio e di essere preoccupato per la gravidanza di Yildiz: per lui, è più un peso che una gioia. Queste parole feriscono profondamente Zeynep, che inizia a guardare con occhi diversi il rapporto tra Yildiz e Halit.

Intanto, Zerrin continua a mettersi di traverso tra lei e Alihan. Per distrarsi un po', la ragazza accetta poi l'invito di Irem e va con lei a un concerto in un locale alternativo di Istanbul. Qui si imbatte in Hakan: tra i due nasce subito un'intesa spontanea.

Nel frattempo, Emir e Lila si frequentano di nascosto, sfidando il divieto di Alihan, mentre Zehra porta avanti con determinazione il suo percorso di disintossicazione sotto la guida di Kemal, che le sta dando un grande supporto emotivo.

Ender, come sempre, trama nell'ombra per sabotare il matrimonio tra Halit e Yildiz, cercando di creare nuove tensioni tra i due. Ma Yildiz, ignara di tutto, vive un momento importante e intimo: rivela finalmente alla madre Asuman di essere incinta.