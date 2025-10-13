Forbidden Fruit, anticipazioni 14 ottobre: Yildiz incontra Kemal in segreto

Nuovo appuntamento nel pomeriggio di Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i gironi dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di martedì 14 ottobre vedremo Yildiz e Kemal pronti ad incontrarsi per parlare e chiarirsi, mentre Ender vuole la custodia esclusiva di Erim: Alihan però la avverte, Halit non si farà scrupoli a rivelare tutto ciò che sa di lei.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit

Su consiglio di Zeynep, Kemal sta convincendo Zehra a organizzare le nozze con calma: la sorella di Yildiz infatti, gli ha detto di non sposarsi per vendetta. Così Kemal, con la scusa di fare le cose per bene, sta rallentando i tempi. Halit però non ha alcuna intenzione di aspettare, perciò gli ha comunicato che le nozze con la figlia si svolgeranno tra due giorni.

Intanto, Yildiz sta cercando di dimenticare Kemal e andare avanti.

Anticipazioni 14 ottobre: Yildiz incontra Kemal in segreto

Locandina di Forbidden Fruit

Durante la serata, in casa Argun la tensione è palpabile: Yildiz e Kemal infatti, entrambi presenti, non fanno che punzecchiarsi. Tra i due infatti, la situazione è sempre rimasta in sospeso, dato che Yildiz ha scoperto del matrimonio proprio quando era pronta a dichiararsi per scappare con lui. In quel momento, appena arrivata da lui, lo aveva trovato sul punto di dire "si": era stata la notizia dell'incidente di Erim, a fermare tutto. Nel corso della serata comunque, i due si incrociano velocemente in cucina dove, lontano dagli sguardi egli altri, riescono ad accordarsi per vedersi il giorno dopo e parlare.

Nel frattempo, dopo che ha investito una donna, Ender ha deciso di chiedere la custodia esclusiva di Erim. Venuto a conoscenza della sua decisione, Alihan la mette in guardia: la avverte che Halit racconterà ogni cosa del suo passato, e a questo punto Alihan vuole sapere se ci saranno sorprese. Ender perciò, gli risponde di avere alle spalle una storia triste e dolorosa.