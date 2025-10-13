Forbidden Fruit, anticipazioni 14 ottobre: Yildiz incontra Kemal in segreto

Tutti gli intrighi, gli amori e le vendette che vedremo nella prossima puntata della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5

Yildiz
NOTIZIA di 13/10/2025

Nuovo appuntamento nel pomeriggio di Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i gironi dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nell' episodio di martedì 14 ottobre vedremo Yildiz e Kemal pronti ad incontrarsi per parlare e chiarirsi, mentre Ender vuole la custodia esclusiva di Erim: Alihan però la avverte, Halit non si farà scrupoli a rivelare tutto ciò che sa di lei.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Forbidden Fruit Zeynep
Forbidden Fruit

Su consiglio di Zeynep, Kemal sta convincendo Zehra a organizzare le nozze con calma: la sorella di Yildiz infatti, gli ha detto di non sposarsi per vendetta. Così Kemal, con la scusa di fare le cose per bene, sta rallentando i tempi. Halit però non ha alcuna intenzione di aspettare, perciò gli ha comunicato che le nozze con la figlia si svolgeranno tra due giorni.
Intanto, Yildiz sta cercando di dimenticare Kemal e andare avanti.

Forbidden Fruit, anticipazioni 13 ottobre: Halit ha deciso la data delle nozze tra Kemal e Zehra Forbidden Fruit, anticipazioni 13 ottobre: Halit ha deciso la data delle nozze tra Kemal e Zehra

Anticipazioni 14 ottobre: Yildiz incontra Kemal in segreto

Forbidden Fruit Poster
Locandina di Forbidden Fruit

Durante la serata, in casa Argun la tensione è palpabile: Yildiz e Kemal infatti, entrambi presenti, non fanno che punzecchiarsi. Tra i due infatti, la situazione è sempre rimasta in sospeso, dato che Yildiz ha scoperto del matrimonio proprio quando era pronta a dichiararsi per scappare con lui. In quel momento, appena arrivata da lui, lo aveva trovato sul punto di dire "si": era stata la notizia dell'incidente di Erim, a fermare tutto. Nel corso della serata comunque, i due si incrociano velocemente in cucina dove, lontano dagli sguardi egli altri, riescono ad accordarsi per vedersi il giorno dopo e parlare.
Nel frattempo, dopo che ha investito una donna, Ender ha deciso di chiedere la custodia esclusiva di Erim. Venuto a conoscenza della sua decisione, Alihan la mette in guardia: la avverte che Halit racconterà ogni cosa del suo passato, e a questo punto Alihan vuole sapere se ci saranno sorprese. Ender perciò, gli risponde di avere alle spalle una storia triste e dolorosa.