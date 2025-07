Forbidden Fruit, anticipazioni 14 luglio: Alihan fa una sorpresa a Zeynep

Torna domani alle 14.10 su Canale 5 la soap turca Forbidden Fruit, che racconta le vicissitudini di due sorelle: la bionda Yildiz e la mora Zeynep. Tanto legate quanto caratterialmente diverse, le due ragazze sono decise a migliorare la propria situazione economica, ma con modalità completamente opposte: Yildiz non lascerà che niente la intralci, mentre Zeynep non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi principi.

Vediamo dunque cosa succederà nel primo episodio della settimana, quello di lunedì 14 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz ha lasciato intendere ad Halit che la moglie Ender lo tradiva, così l'uomo l'ha fatta seguire e ha scoperto la verità. Da quel momento, Ender si è ritrovata senza soldi e senza nemmeno la possibilità di poter vedere il figlio.

Così è andata al ristorante dove ha iniziato a lavorare Yildiz per farle una scenata; poco dopo, la ragazza era sul punto di raccontare tutto alla sorella, ma ha desistito.

Nel frattempo Alihan ha messo in guardia Zerrin, sua sorella: Zerrin infatti, è convinta che ora che Halit ha lasciato la moglie, voglia tornare con lei.

Anticipazioni 14 luglio: Alihan fa una sorpresa a Zeynep

Forbidden Fruit

Alihan è sempre più interessato a Zeynep, tanto che decide di invitarla a casa sua: nonostante all'inizio la ragazza abbia molti dubbi, alla fine accetterà l'invito. Quando Zeynpe si presenterà all'appuntamento, la serata non sarà una serata come le altre; per i due infatti, potrebbe cambiare tutto.

Intanto Yildiz comincia a lavorare come cameriera personale di Halit: decisa a non lasciarselo scappare, la bionda ha già un piano per mettere fuori gioco Duygu. Le cose si complicheranno quando Ender vorrà riprendere le proprie cose alla villa, da cui è stata cacciata: la donna escogiterà un piano con l'aiuto di Aysel.

Alihan infine, ha saputo che Zeynep vorrebbe vedere il Tunnel di Tito a Cevlik, perciò decide di farle una sorpresa.