Forbidden Fruit, anticipazioni 14 gennaio: Halit si trasferisce da Ender

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie in onda dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. L'appuntamento è alle 14.10, con un episodio molto importante.

Nella puntata di mercoledì 14 gennaio infatti, Halit si trasferirà da Ender assecondando la richiesta di Erim; intanto, ha anche annunciato a Yidiz di volere il divorzio.

La dizi sta procedendo a grandi passi verso il finale della seconda stagione,e ora va in onda anche il giovedì in prima serata, raddoppiando l'appuntamento pomeridiano.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio.

Dov'eravamo rimasti

Vedendo i genitori andare così d'accordo negli ultimi giorni, Erim ha chiesto un favore al padre: non solo di poter andare a vivere da Ender anziché rimanere in casa Argun, ma anche di trasferirsi pure lui da Ender. Durante la degenza in ospedale infatti, il ragazzino ha rivisto i suoi genitori uniti e gli è sembrato di tornare indietro nel tempo; Halit ha accontentato Erim. Non solo: una volta tornato a casa ha anche detto a Yildiz che dovrà lasciare la casa, perché Halit vuole chiedere il divorzio.

Anticipazioni 14 gennaio: Halit si trasferisce da Ender

Halit si trasferisce da Ender per stare vicino a Erim e dice ad entrambi che ha intenzione di separarsi da Yildiz. Intanto Ender, saputa la grande notizia, approfitta della situazione per isolare completamente la ragazza e chiede ad Aysel di andare a lavorare da lei. Cosa farà la bionda, ora che le sue preoccupazioni si sono rivelate fondate? Nel frattempo Ender ha anche incontrato il figlio che aveva tenuto nascosto a tutti: Yigit, avuto da giovanissima con Kaya, il quale però non sa niente. Dopo la morte della madre adottiva, Yigit ha conosciuto quella biologica e ha trovato un lavoro nell'azienda di Halit; il ragazzo si impegna a fondo, tanto che si offre anche come cameriere per la festa in onore di Erim.