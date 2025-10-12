Forbidden Fruit, anticipazioni 13 ottobre: Halit ha deciso la data delle nozze tra Kemal e Zehra

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 alle 14.10 con la soap turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di lunedì 13 ottobre Alihan interromperà l'appuntamento tra Zeynep e Dundar; intanto, si avvicinano le nozze tra Kemal e Zehra, con Halit determinato ad abbreviare i tempi il più possbile.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha scoperto per caso le medicine che Alihan conserva in bagno. In questo modo la donna è venuta a sapere che suo marito, sposato per una mera questione economica, soffre di attacchi di panico: Alihan dunque, ha un punto debole che Ender è pronta a sfruttare a proprio piacimento.

Kemal ha invece avuto un confronto con Zeynep, che gli ha chiesto di non sposarsi per vendicarsi di Yildiz.

Anticipazioni 13 ottobre: Halit ha deciso la data delle nozze tra Kemal e Zehra

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz pensava di potersi dichiarare a Kemal, invece ha scoperto che è in programma il suo matrimonio con Zehra. Più tardi, ha saputo da Halit che la data delle nozze dovrà rimanere segreta, in modo che Alihan non possa prendere iniziativa per una contromossa.

Delusa dal comportamento di Kemal, Yilidiz ora sta impiegando tutte le sue energie per riuscire a dimenticarlo. Nel frattempo, Kemal sta provando a convincere Zehra riguardo la data: le dice infatti di prendersi del tempo per organizzare le nozze nel modo migliore, anziché affrettarsi. Halit, invece, vuole affrontare i tempi: annuncia perciò a Kemal che il matrimonio con la figlia verrà celebrato tra due giorni.

Veniamo infine a Zeynep, pronta a una cena romantica con Dundar. Proprio quando il ragazzo va a casa sua però, l'idillio dura poco: Alihan infatti, arriva presto ad interromperli. Nonostante sia sposato con Ender, l'imprenditore non ha mai nascosto la sua gelosia nei confronti della ragazza, specie da quando ha iniziato a frequentare Dundar.