Forbidden Fruit, anticipazioni 13 novembre: Zehra e Kemal vanno a vivere con Yildiz nella villa di Halit

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 13 novembre Alihan annuncerà il suo divorzio da Ender, mentre Yildiz riceverà una notizia che la farà andare su tutte le furie.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan ha capito di aver commesso un errore: ha creduto che Halit fosse l'amante misterioso della madre, invece si trattava del suo primo socio. Ora che ha scoperto la verità, si è riappacificato con l'ex cognato e, soprattutto, ha annunciato ad Ender di volere il divorzio. Del resto, si trattava di un matrimonio di interesse, contratto proprio per una vendetta ai danni di Halit. Pur essendone conscia però, Ender non l'ha presa affatto bene: la donna si è sentita sfrutta da Alihan, senza aver ottenuto in cambio ciò a cui puntava.

Anticipazioni 13 novembre: Zehra e Kemal vanno a vivere con Yildiz nella villa di Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Quando la famiglia si riunisce per intero a casa Argun, Alihan e Halit annunciano di essersi chiariti. Non solo, perché Alihan dirà anche di essere pronto a divorziare da Ender, lasciando Erim senza parole.

Il ragazzino infatti, che aveva già accettato a fatica la separazione dei suoi genitori, si ritrova di nuovo in balia dell'incertezza: senza nemmeno avere il tempo di metabolizzare il nuovo matrimonio della madre, è già tempo di farlo con una nuova separazione. I continui cambiamenti della sua famiglia, lo turbano molto. Intanto, Kemal e Zehra decidono di restare nella villa di Halit: la coppia di novelli sposi sta rinnovando l'abitazione, e in attesa che i lavori di ristrutturazione finiscono, la soluzione ideale sembra proprio quella di trasferirsi nella villa di famiglia. Naturalmente Yildiz, all'idea di vivere sotto lo stesso tetto del suo ex, l'uomo di cui è ancora innamorata e di cui aveva cercato di sabotare le nozze, non la prenderà affatto bene.