Forbidden Fruit. anticipazioni 13 marzo: Yildiz si trasferisce da Ender

Yildiz ha chiesto il divorzio da Halit e ora, nell' episodio di venerdì 13 marzo deciderà di andare a vivere da Ender, consigliata da Kaya sulla necessità di cambiare casa per non avere problemi. Questo è quello che vedremo nel prossimo appuntamento di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10 e ora, da questa settimana, anche il giovedì in prima serata.

Ecco dunque più nel dettaglio cosa accadrà.

Negli episodi precedenti

Grazie all'aiuto di Ender, Yildiz ha scoperto che il suo Halitcan era stato scambiato in ospedale: il motivo per cui Halit non ne risultava il padre, si è svelato grazie a un test di maternità che ha rivelato che nemmeno Yildiz era la madre. È stato poi con l'intervento di Halit che i due genitori sono riusciti a portare a casa il vero bambino. A quel punto Halit si è pentito di come aveva trattato Yildiz fino a quel momento, e le aveva proposto di tornare a vivere insieme; la ragazza però aveva rifiutato.

Durante la festa organizzata per la circoncisione del bambino, Yildiz ha chiesto ufficialmente il divorzio e ha presentato al marito le carte da firmare. Kaya inoltre, le ha consigliato di trasferirsi per evitare problemi durante la separazione.

Anticipazioni 13 marzo: Yildiz si trasferisce da Ender

Su consiglio di Emir, Yildiz decide di trasferirsi a casa di Ender, la quale non prende bene la notizia. Inoltre, Halit farà una scoperta che lo lascerà con l'amaro in bocca: scoprirà infatti che è Kaya il legale che assisterà Yildiz durante la causa di divorzio. Davanti a questa notizia, Halit si sentirà tradito dall'amico che conosce sin da quando erano ragazzi.

Infine, Zehra è decisa a portare avanti la sua carriera di scrittrice: perciò incarica Akin di trovare un programma televisivo disposto a ospitarla per un'intervista in cui farsi conoscere.