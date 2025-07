Forbidden Fruit, anticipazioni 11 lugllio: Yildiz vuole confessare tutto a Zeynep

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, incentrata sulle sorelle Zeynep e Yildiz. In questa puntata la bionda Yildiz proverà a sfogarsi, ma difficilmente avrà il coraggio di raccontare davvero all'altra cosa sta combinando.

Scopriamo più nel dettaglio cosa vedremo nell'episodio di venerdì 11 luglio.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Nella scorsa puntata Alihan ha invitato Zeynep a casa sua per visionare alcuni documenti di lavoro. Già in forte imbarazzo per la situazione, la ragazza si è sentita fare una richiesta del tutto inaspettata: preparargli una ciorba.

Intanto Ender, disperata e senza un soldo dopo il divorzio da Halit, si è recata al ristorante dove lavora Yildiz chiedendo a gran voce che venisse licenziata.

Anticipazioni 11 luglio: Yildiz vuole confessare tutto a Zeynep, Alihan apre gli occhi a Zerrin

Forbidden Fruit

Zeynep invita Yildiz a cena fuori per festeggiare insieme il suo primo giorno di lavoro ufficiale. Non sa però quello che è successo alla sorella, svergognata davanti ai colleghi da Ender: Yildiz vorrebbe sfogarsi, vorrebbe conforto dall'unica persona che la sa capire, ma allo stesso tempo questo significherebbe dover spiegare a Zeynep cosa sta succedendo con Halit.

Yildiz riuscirà a confessare di aver ricevuto questa terribile scenata? Mentre le due sorelle sono a cena fuori, anche Alihan sta cenando insieme a sua sorella. L'imprenditore infatti, si sta godendo la serata con Zerrin e Lila, la sua amata nipote. Mentre mangiano, Zerrin gli dice che è convinta che Halit vorrà tornare con lei, dato che ha appena lasciato la moglie; a questo punto, Alihan si troverà a doverle aprire gli occhi. Il ragazzo è convinto che Halit non abbia alcuna intenzione di tornare con Zerrin, oltre al fatto che non lo ritiene la persona giusta per la sorella. Zerrin però, ormai speranzosa, non vuole sentire ragioni...