Forbidden Fruit, anticipazioni 13 gennaio: Alihan chiede il divorzio a Yildiz

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. Nell' episodio di martedì 13 gennaio ci sarà un vero e proprio colpo di scena: Halit infatti, chiederà il divorzio a Yildiz e si preparerà a trasferirsi da Ender, con cui le cose ultimamente sembrano andare molto meglio. I due infatti, si sono fatti forza insieme mentre Erim lottava tra la vita e la morte.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Una volta dimesso dall'ospedale, Erim ha chiesto di tornare a casa di Ender perché non si sente al sicuro a casa del padre: una paura comprensibile, dato che Halit vive insieme a Yildiz ed è stato proprio il padre della ragazza a sparare il colpo che ha ferito il ragazzino. Nel periodo in cui è stato ricoverato, Erim ha visto che i suoi genitori andavano particolarmente d'accordo, perciò ha fatto una richiesta molto particolare ad Halit.

Anticipazioni 13 gennaio: Alihan chiede il divorzio a Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

Il riavvicinamento tra Ender e Halit ha messo in allarme Yildiz: la bionda infatti, sa già che dovrà affrontare una nuova crisi matrimoniale. A causa dell'incidente di Erim, i due ex coniugi sembrano aver trovato una nuova intesa e il ragazzo ne è molto sollevato. Erim infatti, chiede a suo padre non solo di poter restare da sua madre per la convalescenza, ma pure di trasferirsi con lui a casa di Ender per poter trascorre un periodo sereno.

Halit accetta la richiesta del figlio e una volta tornato a casa, dice a Yildiz di preparare le valigie, perché vuole chiederle il divorzio: Yildiz dunque, con tutta la famiflia contro, si ritrova praticamente cacciata da casa. Nel frattempo, in azienda, Alihan e Zeynep hanno una discussione.