Forbidden Fruit, anticipazioni 13 febbraio: Zehra scopre che il suo libro è in stampa

Torna su Canale 5 la dizi turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di venerdì 13 febbraio Zehra scoprirà che Halit si sbagliava: non è vero che è stata truffata. Anzi, tutto il contrario: il libro sarà presto realtà.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Dopo che Yigit è riuscito a recuperare miracolosamente il contenuto del computer di Zehra, la ragazza ha ricominciato a sperare di vedere il suo libro pubblicato. Sahika l'ha così indirizzata verso un editore, sapendo però che questo l'avrebbe respinta. Invece Zehra ha incontrato per caso Akin la cui casa editrice è in fallimento e, in cambio di un cospicuo anticipo, ha accettato di far stampare il suo libro. Quando però ha raccontato la bella notizia alla famiglia, Halit le ha detto che è stata truffata, lasciando la figlia molto delusa.

Nel frattempo, Leyla ha incontrato Kaya in una boutique e, all'uscita, ha chiesto a Caner di aiutarla a trovare lavoro e mettere una buona parola per lei proprio con Kaya.

Anticipazioni 13 febbraio: Zehra scopre che il suo libro è in stampa

Locandina di Forbidden Fruit

Dopo la discussione col padre, Zehra si sente arrabbiata e frustrata. Perciò, convinta di essere stata presa in giro, decide di affrontare Akin senza più trattenersi. La ragazza pensa che lui l'abbia ingannata sulla presunta pubblicazione del suo libro, cosa di cui accusa Akin senza mezzi termini: ne nasce una telefonata al veleno, ma poco dopo tutto rientra.

Zehra infatti scopre che le copie del volume sono davvero in stampa. Così la mora è ora sollevata e, col cuore finalmente più leggero, si precipita a casa per condividere la notizia con la famiglia. Ma come reagirà Halit, che già la volta precedente si era dimostrato tutt'altro che felice della cosa?