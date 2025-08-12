Forbidden Fruit, anticipazioni 13 agosto: Zeynep respinge Alihan, Lila nei guai

Nuovo appuntamento domani su Canale 5 con la serie turca Forbidden Fuit, in onda alle 14.10. Nell' episodio di mercoledì 13 agosto Zeynep respingerà i tentativi di riconciliazione di Alihan, mentre invece sembrerà non disdegnare affatto le avances di Cem. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Nell' ultimo episodio della serie Zehra è tornata alla villa di Halit dopo aver scoperto che il marito Sinan stava già progettando la fuga con un'altra donna. Come se non bastasse, oltre alla situazione della figlia, l'imprenditore è andato su tutte le furie anche con la moglie, che ha combinato l'ennesima bravata: ha di nuovo dato scandalo, stavolta con una diretta social.

Anticipazioni 13 agosto: Zeynep respinge Alihan, Lila nei guai

Locandina di Forbidden Fruit

Alla villa di Halit l'atmosfera è tesa e Lila non ne può più. Così, per evadere dalla pesantezza della casa, esce con un'amica: durante la serata, conosce un ragazzo che si chiama Ates. Il ragazzo la invita ad una festa, così Lila, pur di rimanere, deciderà di mentire ai genitori.

La madre intanto, Zerrin, sta portando avanti il suo piano di separare Alihan e Zeynep una volta per tutte. Zerrin infatti, chiede a Caner di non perderli mai di vista: la donna vuole che il fratello si interessi a Hira, la figlia di una sua amica che fa la pilota. Sembrerebbe però che non ce ne sia bisogno, dato che Zeynep sta respingendo Alihan; al contrario, sembra che le interessi Cem.

Passiamo ora a Yildiz ed Ender, che si ritrovano faccia a faccia durante un evento: le due donne non hanno mai smesso di odiarsi. In seguito Yildiz organizzerà una festa per inaugurare la nuova villa in cui si è trasferita insieme alla famiglia di Halit. Le cose però non andranno come previsto: innanzitutto Lila si metterà nei guai dopo aver chiesto alla bionda di coprirla coi genitori, e Zehra cadrà persino in mare, facendo preoccupare tutti gli invitati.