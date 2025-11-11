Forbidden Fruit, anticipazioni 12 novembre: Alihan vuole il divorzio da Ender

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell'episodio di mercoledì 12 novembre Alihan annuncerà a Ender di volere il divorzio: ora che i rapporti son Halit si sono rasserenati infatti, il suo piano di vendetta non ha alcun motivo per andare avanti.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan ha scoperto l' innocenza di Halit. I due orologi identici ricevuto dall'uomo infatti, gli hanno dimostrato che Halit non era l'uomo misterioso frequentato da sua madre. In seguito, l'imprenditore ha rivelato ad Alihan che il secondo orologio apparteneva al suo ex socio, morto di recente, ed era lui l'uomo misterioso: l'orologio che Alihan aveva visto in passato, e che aveva associato all'amate della madre, era dunque il suo. Con la verità finalmente in chiaro, Alihan e Halit si sono riappacificati.

Non solo l'aver incolpato ingiustamente l'amico di famiglia, ora per ALihan rimane anche un altro errore: l'impulsivo matrimonio con Ender.

Anticipazioni 12 novembre: Alihan vuole il divorzio da Ender

Locandina di Forbidden Fruit

Layda racconta a Erim che sua madre è molto malata e avrebbe bisogno di cure ospedaliere: la sua famiglia però, non ha la disponibilità economica per curare la donna. La ragazzina allora, sapendo quanto invece sia ricco l'amico, chiede a Erim un prestito. Il ragazzo vorrebbe aiutarla e decide di chiedere aiuto al padre: Erim vorrebbe dei soldi da dare a Layd, ma Halit rifiuta.

Nel frattempo, con la riappacificazione tra Alihan e Halit, il matrimonio con Ender non ha più alcun motivo di esistere. Alihan perciò, annuncia ad Ender che avendo risolto i problemi con Halit, è pronto a chiedere il divorzio.

Pur sapendo anche lei che si trattava di un matrimonio di mero interesse, Ender si arrabbia perché si sente usata da Alihan senza essere ancora riuscita ad ottenere ciò che voleva.