Forbidden Fruit, anticipazioni 12 marzo: Yildiz chiede ufficialmente il divorzio da Halit

Forbidden Fruit raddoppia di nuovo: oltre alla puntata delle 14.10 infatti, riparte anche in prima serata al giovedì, intorno alle 21.50 dopo La Ruota della Fortuna. Negli episodi di giovedì 12 marzo, la serie arriverà a un nuovo punto di svolta: Yildiz chiederà ufficialmente il divorzio da Halit e gli presenterà le carte da firmare.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Grazie ai consigli di Leyla e l'intervento di Ender, Yildiz ha scoperto che Halitcan era stato scambiato in ospedale e che il suo vero figlio si trovava in Australia. Halit però, è riuscito a riportare il bambino a casa e a quel punto, pentito nei confronti di Yildiz, le ha chiesto di tornare a vivere insieme.

Anticipazioni 12 marzo, puntata del pomeriggio: Kaya conosce il segreto di Leyla

Forbidden Fruit

Kaya organizza una cena romantica con Leyla e le confessa di aver scoperto che lavora come donna delle pulizie. Nel frattempo Yiğit prova a stare vicino a Erim per consolarlo e continua a stuzzicare Lila, che però sembra non essere indifferente al suo fascino.

Anticipazioni 12 marzo, puntata in prima serata: Yildiz chiede ufficialmente il divorzio da Halit

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz riceve la visita di Erim e Lila, che conoscono per la prima volta il piccolo Halitcan, mentre Ender si presenta a casa della donna per parlare con Erim. Nel frattempo Zehra pranza con Akin, che le chiede di presentarlo a suo padre per convincerlo a diventare il suo agente.

Ender ordina alla domestica Altin di rubare il telefono di Sahika e anche se Altin lavora in realtà per lei, Ender riesce comunque a far sottrarre il secondo telefono di Sahika e la avverte di aver scoperto il suo gioco.

Sahika intanto, cerca di insinuare in Halit il dubbio che tra Yildiz ed Emir ci sia una relazione; spinta da Sahika, anche Zehra parla ad Halit delle attenzioni di Emir verso Yildiz e il bambino.

Halit organizza una festa per la circoncisione di suo figlio e, sospettoso, va da Emir per rivendicare il proprio ruolo di padre.

Ender invece, frugando nel telefono segreto di Sahika, scopre che la donna è in contatto con un uomo misterioso e decide di indagare con Caner. Intanto Caner ottiene un nuovo cliente che corteggia Leyla, suscitando la gelosia di Kaya. Anche Yigit e Lila continuano a provocarsi a vicenda e la ragazza tenta di farlo ingelosire invitando un amico a cena.

Forbidden Fruit

Kaya organizza poi una sorpresa per Leyla, proponendole un viaggio a Smirne per visitare la nonna, ma lei trova una scusa per tornare a Istanbul. Durante la festa per Halitcan arriva Ender, invitata da Yildiz, creando tensione soprattutto con Sahika.

Infine Yildiz chiede ufficialmente il divorzio ad Halit e gli presenta l'accordo da firmare; Kaya le consiglia però di trasferirsi temporaneamente, perché vivere con Emir potrebbe creare problemi durante la causa.